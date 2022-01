L’OTAN et la Russie relancent le Conseil conjoint | Allemagne – politique allemande actuelle. DW Nouvelles en polonais | DW

Aujourd’hui (12/01/2022), des représentants de l’OTAN et de la Russie tenteront de relancer le format du Conseil OTAN-Russie. À l’automne 2021, le gouvernement russe a de facto retiré ses diplomates de l’OTAN. Auparavant, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, avait reçu l’accréditation de la plupart d’entre eux. Les tensions entre l’Alliance de l’Atlantique Nord et Moscou sont vives.

Invitation de l’OTAN

L’alliance de l’OTAN a décidé de franchir cette étape en raison de la relocalisation des troupes russes près de la frontière avec l’Ukraine, du soutien apporté par Moscou au gouvernement biélorusse et de diverses violations des droits humains en Russie. Cependant, cela n’a aucun effet pratique, car le Conseil OTAN-Russie ne s’est pas réuni depuis 2019.

Désormais, cet organe consultatif, qui regroupe les 30 États membres de l’OTAN et la Russie – qui de par la loi, servira à l’échange d’opinions sur les questions de politique de sécurité et de coopération mutuelle – doit recommencer à fonctionner. La Russie a accepté l’invitation de l’OTAN sur la question, à la suite de deux conversations téléphoniques entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine en décembre dernier au sujet de la situation tendue autour de l’Ukraine. L’Occident accuse la Russie de se préparer à une invasion de l’Ukraine avec jusqu’à cent mille soldats. Moscou le nie.

La vice-Première ministre ukrainienne Olha Stefaniszyn et le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg

« Une plate-forme puissante pour les négociations »

Le sujet de la réunion du Conseil OTAN-Russie d’aujourd’hui au niveau des ambassadeurs sera les exigences de la Russie pour des garanties de sécurité et la fin de la poursuite de l’expansion de l’OTAN vers l’est, ainsi que les accusations de l’OTAN contre le président Poutine selon lesquelles il ne respecte pas la souveraineté russe. pays voisins.

– Je considère le Conseil OTAN-Russie comme une plate-forme importante et résistante aux interférences pour les négociations et le dialogue avec la Russie. Surtout quand les tensions montent ; « Quand, comme aujourd’hui, nous sommes confrontés à des menaces et des tensions, il est important que nous ayons ces institutions, que nous les utilisions et que nous nous parlions », a déclaré Jens Stoltenberg à propos de la préparation des pourparlers du Conseil.

En 2002-2008, c’est-à-dire de la fondation du Conseil OTAN-Russie jusqu’au déclenchement de la guerre entre la Russie et la Géorgie, le Conseil a connu sa meilleure période. A cette époque, la réunion se tenait tous les mois, parfois même au niveau du Chef de l’Etat et du Gouvernement.

Le conseil a été plus ou moins paralysé depuis 2014, lorsque le président Poutine a annexé la Crimée et a commencé à soutenir les séparatistes pro-russes dans l’est de l’Ukraine. À l’époque, l’alliance de l’OTAN était réticente à parler à la Russie de questions politiques. Dans la pratique, le dialogue mutuel se limite aux questions militaires, comme la manière de communiquer en cas de crise, ou l’échange occasionnel d’informations sur les manœuvres militaires et les mouvements de troupes.

Pas de concessions pour Moscou

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, espère qu’au moins sur ces questions particulières, il pourra s’entretenir avec les représentants russes.

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman a annoncé que les pourparlers porteraient également sur les questions de contrôle des armements et le déploiement d’unités russes à la frontière orientale de l’OTAN. Stoltenberg a déclaré qu’il n’y aurait aucune concession de l’OTAN à Moscou mercredi. L’opposé. Lundi, la vice-première ministre ukrainienne Olha Stefanishina a été réadmise, avec qui elle a assuré que l’OTAN soutenait les efforts de l’Ukraine pour l’inclure dans l’OTAN.

Wendy Sherman et Sergei Ryabkov à Genève

Lundi également, Wendy Sherman a rencontré à l’ambassade américaine à Genève le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Ryabkov. Ce « dialogue stratégique » n’a pas conduit à un changement bien connu des positions des deux parties, ont déclaré Sherman et Ryabkov à l’issue de la rencontre. Ce dernier a déclaré que la partie russe avait l’impression que les Américains prenaient les propositions de la Russie « très au sérieux ».

– Nous avons expliqué à nos camarades (les Américains – ndlr.) que nous n’avons aucun plan ni aucune intention d’attaquer l’Ukraine. Il n’y a aucune raison pour une telle peur, a déclaré Ryabkov.

Wendy Sherman le nie avec véhémence. Les propositions de traité de la Russie pour bloquer l’expansion de l’OTAN vers l’Est sont vouées à l’échec, a-t-il déclaré. – Nous ne permettrons à personne de bloquer la route ouverte vers l’OTAN – a souligné le diplomate américain.

Prochaine étape : OSCE et UE

Après des entretiens à Genève et à Bruxelles, la réunion de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) débutera jeudi. Les États-Unis et la Russie sont tous deux membres de cette organisation fondée en 1975. Jeudi et vendredi, les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UE souhaitent évoquer la politique européenne de sécurité et le rôle de l’UE dans le cadre de ses relations avec l’OTAN. et les États-Unis avec des représentants de la Russie.

Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a indirectement accusé les États-Unis et la Russie de négocier entre eux au-dessus de la tête des autres parties intéressées. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, lors de sa visite à Rome lundi, s’est de nouveau prononcée en faveur d’une relance du dialogue dans le cadre du format dit Normandie, gelé depuis 2019. Auparavant, la Russie et l’Ukraine avaient mené des négociations lors de ce forum avec le participation de la France et de l’Allemagne.

Soldats russes lors d’un entraînement au tir

« Gagner du temps pour la diplomatie »

Par conséquent, toute la semaine a été remplie de nombreuses discussions et discussions à différents niveaux sur la question de la sécurité et de la paix en Europe.

L’expert politique russo-américain Dmitry Alperovich a déclaré dans une interview à DW que « toute tentative de désamorcer les tensions croissantes vaut la peine, mais nous devons toujours prendre en compte le déclenchement d’un conflit armé à plus grande échelle ». Alperowicz est à la tête du « Silverado policy accelerator », l’un des think tanks américains.

– Si la Russie et les États-Unis acceptent maintenant de prolonger les discussions sur le contrôle, ce sera un phénomène positif, car de telles discussions durent de nombreuses années, et pendant ce temps, il sera possible d’éviter la guerre. Le meilleur moyen de sortir de la situation actuelle est de gagner du temps et donc de gagner du temps pour la diplomatie – a-t-il expliqué.

Jens Stoltenberg partage le même avis et se réjouit que la Russie ait décidé de revenir à la table. Cependant, il a averti de ne pas être trop optimiste. – Cette réunion ne résoudra pas tous les problèmes – a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, indiquant qu’en tant que Premier ministre de la Norvège, il sait comment parvenir à un compromis dans les négociations avec Moscou.

– Je compte sur la bonne volonté des deux côtés, également du côté russe. C’est du côté de l’OTAN, a-t-il souligné. Il s’agit d’un engagement à lancer un nouveau processus pour prévenir les conflits armés en Europe. Selon lui, des progrès sur cette voie peuvent être réalisés lors de réunions et d’entretiens ultérieurs, qui, selon lui, peuvent conduire à la conclusion d’un accord satisfaisant.

