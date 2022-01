Los Leoncitos bat la France aux tirs au but contre l’Australie et se qualifie pour la finale de la Coupe du monde

Lors de la Coupe du monde de Hobart 2001, l’équipe a dû digérer une défaite écrasante (6-1) contre l’Inde, pour terminer deuxième ; A Rotterdam 2005, victoire douloureuse (2-1, passe courte de Pedro Ibarra en fin de match) et titre face à l’Australie. À présent, Semaine de la 11 (Étoile+), en Bhubaneswar, L’équipe de jeunes de l’Argentine visera sa deuxième étoile dans la Coupe du monde masculine. Et le hockey national restera encore plus dans l’histoire.

Victoire aux tirs au but contre France 3 à 1 après 60 minutes très équilibrées qui a terminé 0 à 0 a attribué des billets au décideur de l’équipe de Lucas Rey, où ils affronteront l’Allemagne, qui a battu l’Inde, locale, 4-2. De cette façon, Leoncitos déclenche des célébrations sans fin, tout en sachant que le plus dur – et le meilleur – est sur le point de se produire.

L’Argentine a commencé avec des décisions de ses attaquants et cette attitude lui a permis de prendre le contrôle du match entrant. A tel point qu’il a immédiatement atteint le corner de pénalité. Mais la bonne défense de la France a empêché l’occasion de se transformer en but. Ce premier quart-temps a poussé l’Argentine plus loin, avec son attaquant travaillant sur la pression et avec la France sur la contre-attaque. Il y a donc eu une nouvelle occasion de but mais le gardien De Vaucelles a pris l’avantage sur le sans-faute.

Déjà dans la deuxième partie du match, la France a pris une autre position puis sur le terrain. Ainsi, il a frappé son premier coup court lorsque l’Argentin n’a pas permis de jouer rapidement un coup franc. C’était le moment le plus dangereux car la France est devenue forte dans le tournoi depuis sa position fixe et est ainsi devenue une révélation de la Coupe du monde après même pas être montée sur le podium aux Championnats d’Europe. Mais une mauvaise combinaison leur a coûté l’opportunité.

La seconde mi-temps était différente. Des tensions et des tensions sont apparues dans les deux équipes et le match est devenu beaucoup plus fermé, les deux pariant sur des erreurs. La France avait un peu plus de possession mais ne portait aucun danger contre l’Argentine. Et l’Argentine se sentait plus à l’aise dans l’attente d’une contre-attaque, avec ses attaquants plus en retrait sur le terrain. C’est ainsi qu’ils ont atteint les tirs au but. Et pour les plus grandes émotions.

Los Leoncitos a frappé Méndez, Capurro et Agostini et le capitaine Zárate a raté. Et à ce moment-là, la silhouette d’Hernando devint un géant. Le gardien de l’équipe sélectionnée a inscrit deux pénalités et a donné le classement à l’Argentine. Pour libérer l’euphorie de la nuit indienne. Et de rêver d’encore plus après tant d’efforts. Reste à affronter l’Allemagne, qui a battu l’Argentine 3-2 en phase de groupes.