L’Ordre du Lion Blanc donné par Zeman aux Rois Mages ou Zelensky | Politique | Nouvelles

Des aviateurs, des combattants de la résistance et des légionnaires ont reçu aujourd’hui en mémoire du président Miloš Zeman la plus haute distinction de l’État, l’Ordre du Lion blanc. Parmi eux se trouvaient des membres des légendaires organisations de résistance Tři králové Josef Balabán, Josef Vladimír Mašín et Václav Morávek. Comme prévu, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également reçu le prix. Vitaly Usaty, le chargé d’affaires de l’ambassade d’Ukraine, a repris la commande à sa place.

Zeman a décerné l’Ordre du Lion blanc à l’acrobate aérien et pilote de chasse Josef Hubáček, qui avant la Seconde Guerre mondiale était membre du légendaire trio acrobatique Novák, iroký, Hubáček, qui a remporté le titre mondial.

Un autre pilote de la Seconde Guerre mondiale, Josef Stehlík, qui a abattu des avions ennemis en France, en Angleterre et sur le front de l’Est, a reçu le même prix. Les légionnaires et participants à la résistance antinazie Karel Lukas et Vojtěch Luža ont également été honorés.

Le groupe de résistance au sabotage du renseignement Tři králové se concentre sur la collecte de renseignements et les actes de sabotage. Parallèlement, ses membres entretiennent des relations avec les exilés tchécoslovaques. Des milliers de policiers dirigés par la Gestapo ont tenté de les arrêter. Balabán et Mašín ont été exécutés en 1941 et 1942, Moravek se suicidant avant sa capture en mars 1942. Sa fille Zdena Mašínová a refusé d’accepter le prix de Mašín du président, alors la ministre de la Défense Jana ernochová (ODS) a accepté.

Zeman a annoncé son intention d’honorer le président ukrainien Zelensky en mars. Il a appelé la raison fondamentale du prix « sa bravoure et son courage, avec lesquels elle a rejeté les propositions américaines de fournir un refuge sûr et de rester à Kyiv alors en guerre ». « Et le courage doit être apprécié », a déclaré Zeman dans un discours aujourd’hui.

Zeman a également reçu trois Ordres de Tomáš Garrigu Masaryk, la deuxième plus haute distinction de l’État. Il l’a donné à titre posthume au directeur du Comité de bonne volonté – Fondation Olga Havlové et plus tard président du conseil d’administration du Comité de bonne volonté Milena erná, directeur de la banque alimentaire de Prague et de Bohême centrale Věra Doušová et le slovaque le plus traduit l’écrivain Ladislav Mňaček.

Zagorová, birka, Lendl ou Trumpová reçoivent des médailles pour leurs services

Zeman a décerné la Médaille du mérite à titre posthume à la chanteuse Hana Zagorová ou au musicien Miroslav birka. In memoriam, il rend également hommage à l’ancienne épouse du président américain Donald Trump, Ivana née Zelníčková. Le joueur de tennis Ivan Lendl et le joueur de hockey Jiří Holík font partie des nouveaux lauréats de la médaille du mérite. Il a également remis la médaille aux docteurs Miroslav Zavoral et Miloslav Kalash, qui ont veillé sur sa santé, au chef de son bureau militaire, le lieutenant-général Jan Kaše ou Jaroslav Třešňák, et à Oldřich Lichtenberg, qui a parrainé sa campagne présidentielle et a aidé au premier ministre. campagne du ministre, respectivement.

Aujourd’hui, Zeman a décidé de décerner la Médaille du Mérite à plus de quatre douzaines de personnalités. Parmi eux se trouvent des scientifiques, des artistes, des médecins, mais aussi des personnes associées à la politique ou aux institutions étatiques. Dans le domaine culturel, il apprécie par exemple la chanteuse Zagorová, décédée cette année, ou le musicien slovaque birka, décédé l’an dernier. Le producteur et compositeur Karel Vágner a reçu le prix pour Zagorová, sa femme Kateřina pour la birka.

Zeman a également remis la médaille à Jan Slabák, fondateur de l’orchestre à vent Moravanka, à Martin Hrbáč, le primate musical dulcimer Horňácka, ou à la mémoire de l’archiviste cinématographique Karel áslavský. Le peintre tchèque et français František Janula, le scénariste de télévision et de radio Gustav Oplustil et le musicologue Miloš tědroň ont également été récompensés. Le chœur tchèque Ivan Sedláček et le peintre israélien Jehuda Bacon, un survivant du camp de concentration d’Auschwitz, ont également reçu le prix.

Parmi les athlètes, Zeman a remis la médaille à l’ancien attaquant tchécoslovaque et entraîneur de hockey Holík, au légendaire joueur de tennis Lendl, au cycliste et entraîneur Pavlo Vršecký et au célèbre pêcheur Jakub Vágner. Il a également honoré les responsables sportifs, le président de l’Union sportive tchèque et l’avocat Miroslav Jansta, qui est l’un des accusés dans la prétendue manipulation des subventions sportives.

Traditionnellement, Zeman ne quittait pas les gens de son environnement. Il a remis la médaille au directeur de l’hôpital central militaire de Zavoral, qui l’a soigné lors de son séjour à l’hôpital l’année dernière, ou à l’interniste Kalash, qui a soigné la santé du président ces dernières années. Il a également honoré le médecin et ancien politicien Boris astn de la société Senior Home Group, qui a fourni des soins de santé à Zeman à Lány.

Des prix ont également été décernés au chef du bureau militaire du président de la République, Kaše, à l’homme d’affaires Třešňák, qui a, entre autres, parrainé la campagne présidentielle de Zeman, et à l’homme d’affaires Lichtenberg, qui, entre autres, a aidé la social-démocratie. campagne quand Zeman la dirigeait.

Parmi les personnes politiquement actives, le sénateur Tomáš Jirsa (ODS), le maire de Kralice nad Oslavou Emil Dračka (ČSSD), le président du groupe de coopération interparlementaire Parlement croate et tchèque Vladimír Bílek et le fondateur et président de l’association Bezkomunistu.cz Petr Marek ont ​​reçu honneur. Le chef de l’Office pour la protection de la concurrence économique, Petr Mlsna, le directeur général du service d’incendie de la République tchèque, Vladimír Vlček, et le directeur du service d’incendie de la région de Karlovy Vary, Václav Klemák, ont également reçu des prix.

Dans le domaine de la science, Zeman crédite les historiens Jaroslav vančara et Jiří Kotyk, Michal Burian de l’Institut historique militaire, en mémoire du chroniqueur Lánské František Pošta ou ingénieur et inventeur de fusées avec l’ancêtre tchèque Frank Joseph Malina.

Le prix a également été décerné au chef du département d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de la faculté de médecine de l’université Charles, Jan Betka, neurologue Eva Kubala Havrdová, médecin de la clinique d’hématologie interne de l’hôpital universitaire Hradec Králové Jaroslav Malý, médecin spécialiste en ophtalmologie, chirurgie de la cataracte et greffe de cornée Pavel Stodůlka, spécialiste en radiothérapie Pavel lampa et chef de la clinique chirurgicale de l’hôpital universitaire de Pilsen Vladislav Třeška.

Zeman rend également hommage au prieur du monastère de Vyšebrod, Justin Jan Berka, un prêtre catholique romain et prémontré, qui a été le porte-parole de la Tchécoslovaquie et plus tard de la conférence des évêques tchèques, Miloslav Fiala, et une religieuse de la Congrégation des Sœurs de la Miséricorde de St. Karel Boromejský à Ivana Pintířová, qui a assisté l’ancien président Václav Havel dans la dernière période de sa vie.

Juliána Ludmila Zatloukalová-Coufalová et la survivante de l’Holocauste Michaela Vidláková ont également reçu des prix in memoriam. Jiří Mareček, professeur d’architecture de jardin et de paysage, a également reçu la médaille du mérite.

Pour Trump, sa fille Ivana Marie Trump et son fils Donald Trump Jr. a reçu un prix du président.

Zeman honore le plus grand nombre de personnalités lors de sa dernière année

Aujourd’hui, Zeman a décidé de décerner le plus de distinctions au cours de ses dix années de mandat. Au total, il a décidé de donner des ordres et des médailles à 78 hommes et femmes. Il a décerné le plus de prix à ce jour, 42 en 2019. Aujourd’hui, le président a décerné plus de prix que ses prédécesseurs Václav Havel et Václav Klaus au cours de la dernière année de leur présidence. Il n’a pas battu le record de Havel de 1998, lorsque près de 90 personnalités ont été honorées à l’occasion du 80e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie.

L’année dernière, Zeman a annoncé l’attribution de 29 prix, environ un tiers de moins que les années précédentes, alors que le nombre de récipiendaires était d’environ 40. Zeman a décidé d’attribuer le plus grand nombre d’ordres et de médailles en 2019, à savoir 42, l’année avant il a été décerné 41 personnes. Au total, il a honoré 394 personnalités durant son mandat.

Havel a décerné plus de 400 prix entre 1995 et 2002. En 1998, il a honoré près de 90 personnalités, ce pour quoi il a été critiqué par le président de la Chambre des députés et de l’ODS et son successeur à la présidence, Václav Klaus. Il a poursuivi en disant que les plus hautes distinctions du pays ne devraient être décernées chaque année qu’à un petit nombre de personnalités et non à quelques dizaines de personnes. « Le prix devrait être comme le curcuma. Le récipiendaire d’un grand prix d’État doit être quelqu’un que nous connaissons tous, ce qui signifie quelque chose qui restera dans l’histoire de notre pays », a déclaré Klaus en 1998.

Au cours de ses dix années au château de Prague, Václav Klaus a reçu entre 20 et 24 prix chaque année le 28 octobre. À l’occasion du 90e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie en 2008 seulement, il a honoré 28 personnalités.

Les distinctions d’État dans leur forme actuelle sont établies par la loi à partir de 2014. Le président peut décerner ou conférer l’Ordre du Lion blanc, l’Ordre du TG Masaryk et des médailles pour service et héroïsme. Les citoyens tchèques peuvent être accordés le 1er janvier et le 28 octobre, les étrangers à tout moment. Traditionnellement, la nuit du 28 octobre est réservée aux récompenses. Au cours des deux dernières années, Zeman a publié une liste de lauréats les jours fériés, mais en raison de la pandémie de coronavirus et de son séjour à l’hôpital, les présentations n’ont eu lieu qu’au début du mois de mars de cette année.