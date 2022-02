L’or pour Odermatt en slalom géant olympique – TOP ONLINE

Marco Odermatt est le premier champion olympique suisse de slalom géant depuis Carlo Janka en 2010 à Vancouver ! La joueuse de 24 ans de Nidwald s’est imposée à Yanqing dans sa meilleure forme avec 19 % d’avance sur Zan Kranjec de Slovénie.

Dans son premier slalom géant olympique, Odermatt avait déjà pris la tête après la première manche, qui s’est déroulée dans des conditions difficiles et de fortes chutes de neige, malgré des erreurs chronophages. Cependant, son avance n’est que d’un centième de celle de l’Autrichien Stefan Brennsteiner. Le champion du monde Mathieu Faivre, le Norvégien Henrik Kristoffersen et le compatriote français Thibaut Favorite sont les trois autres coureurs qui ne sont qu’à deux dixièmes de seconde du Suisse.

Bien qu’il ait pris les devants, Odermatt a décidé de changer complètement la configuration concernant le matériau. Le plan de Nidwaldner a parfaitement fonctionné. Alors que Brennsteiner a été éliminé en route vers une médaille en finale, qui a continué d’être difficile, comme en 2018, Odermatt a résisté devant Kranjec.

Le Slovène n’était que huitième le matin, à 0,78 seconde. Mais dans la deuxième manche, qui a commencé avec 75 minutes de retard en raison du travail d’inclinaison requis, Kranjec a fait une course de rêve. Le troisième champion du monde de slalom géant Mathieu Faivre, de France, a perdu plus de 1,3 seconde contre Odermatt.

Gino Caviezel des Grisons, qui a terminé septième, à 1,85 seconde, a été le deuxième coureur suisse à se classer parmi les dix premiers. Le duo romand Justin Murisier et Loïc Meillard, en revanche, ont déjà été éliminés sous de fortes chutes de neige au premier tour.

Troisième médaille d’or après Feuz et Gut-Behrami

Odermatt a remporté une troisième médaille d’or pour les Swiss Alpines en Chine après avoir battu Feuz en descente et Lara Gut-Behrami en Super-G. De plus, Gut-Behrami (slalom géant), Wendy Holdener (slalom) et Michelle Gisin (super-G) ont remporté des médailles de bronze la semaine dernière.

En raison de ses résultats en Coupe du monde cet hiver – il a remporté quatre des cinq slaloms géants et a terminé deuxième une fois – Odermatt est très apprécié. Mais aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu lors des deux premières courses. Après avoir terminé 7e en descente, le débutant olympique s’est écrasé en Super-G en route pour une médaille. Aux Championnats du monde de Cortina il y a un an, il est resté sans médaille.

Cinquième champion olympique suisse de slalom géant

Odermatt est le cinquième champion olympique suisse de slalom géant. La dernière fois que Carlo Janka a gagné dans cette discipline, c’était à Vancouver en 2010. Il y a aussi eu des médailles d’or olympiques en slalom géant pour Roger Staub (1960 à Squaw Valley), Heini Hemmi (1976 à Innsbruck) et Max Julen (1984 à Sarajevo) .