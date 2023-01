Loprais conforte son avance en camions en remportant une étape du Dakar

Aleš Loprais a remporté son deuxième championnat d’étape de l’année au Rallye Dakar et après la cinquième étape a consolidé son avance dans l’ordre de passage de la catégorie camion. Martin Prokop a défendu de justesse la neuvième place chez les automobilistes.

Martin Prokop a défendu de justesse la neuvième place de la catégorie auto. Dans des conditions de sable similaires à celles de mercredi, il a cette fois réussi un 18e temps et conservé sa position actuelle avec seulement cinq secondes d’avance.

Le leader général et champion en titre Nasir Attíja du Qatar a gagné. Dans la catégorie moto, Martin Michek a pris la 16ème place et au classement général il a gagné une place à la 13ème place. Adrien Van Beveren, le défenseur français à la quatrième place, a signé la première victoire de l’année, l’Américain Skyler Howes est devenu le nouveau leader.

Aujourd’hui, les célèbres acteurs de la compétition ont bouclé la spéciale de 373 kilomètres autour de Háil, au total, ils ont dû parcourir 643 km dans les dunes de sable.

Loprais n’a été le plus rapide dans aucun des temps intermédiaires, mais au point de contrôle final, il était déjà deuxième, à 22 secondes de Van den Brink, et il a fait mieux en finale. Un autre joueur néerlandais, Janus Van Kasteren, a terminé troisième et a égalé le classement général. Loprais a pris les devants à 15:22 minutes.

« Très bien équilibré au début. Certains camions durent quelques secondes. Aujourd’hui, c’est style rallye. Puis les dunes arrivent et tout s’enclenche. Les dunes cassent, l’herbe à chameau mord. Parfois, nous sautons plus que nous ne le voulons. le truc, c’est que la voiture survive », a déclaré Loprais à TV Nova.

Van Kasteren, qui a perdu 52 minutes à deux secondes, a dépassé Macík et Valtr au classement général. Le prénom a été attribué pour la sixième fois le lendemain de la victoire d’étape. Valtr, qui menait au général mardi et était troisième après mercredi, est tombé cinquième en tant que neuvième homme à l’arrivée.

Macháček n’était qu’à une courte distance du destroyer

Macík a été freiné par des problèmes techniques. « Au début, c’était plutôt bien. Dépêchez-vous, sautez. Mais soudain, nous avons entendu plusieurs coups de feu, alors nous avons dû nous arrêter une minute et demie. Mais nous n’avons pas pu trouver la cause, alors nous avons continué. Nous avons parcouru environ 50 km à grande vitesse, tout le monde nous a rattrapé, et quand nous avons découvert que ce n’était rien, nous nous sommes envolés. Finalement, nous avons découvert que c’était l’amortisseur de la cabine », a expliqué Macík sur les réseaux sociaux.

« Dunes, dunes, dunes. Nous nous sommes battus de toutes nos forces. Nous avons eu un drop-in là-bas. Van Kasteren nous a immédiatement retirés mais il restait encore 10-15 minutes de perdues. Nous nous sommes battus aussi fort que nous le pouvions, vous ne pouvez pas nous a encore battus », a déclaré Valtr en course avec les couleurs de l’équipe Tatra Buggyra ZM Racing.

Le pilote de buggy Josef Macháček a connu un moment difficile aujourd’hui, évitant de peu une collision. « La plus grande crise est survenue lorsque nous avons failli entrer en collision avec la voiture. Ils roulaient le long d’une dune et nous l’avons heurtée. C’était à grande vitesse. Il s’approchait de moi par la gauche et j’avais deux options : marcher sur l’épaule, ce n’a pas eu besoin de freiner, ni d’en rajouter », a déclaré le sextuple vainqueur de la compétition sous le drapeau de la Buggyra ZM Academy.

Prokop, avec un retard de 37:22 minutes, a terminé une place moins bien que les deux étapes précédentes, et globalement ses rivaux français se rapprochent de lui – Romain Dumas n’est qu’à cinq secondes derrière, et le célèbre Sébastien Loeb a perdu moins de deux minutes à lui en raison de problèmes techniques.

Le nonuple champion du monde des rallyes, qui a été aidé par Prokop pour transporter une voiture inconduisible jusqu’au bivouac la veille après avoir remporté l’étape, n’a pas donné suite à la victoire de mercredi en raison d’autres problèmes, l’obligeant à s’arrêter pendant environ 15 minutes.

« On en a marre. C’est le terrain qui se fait au détriment de la voiture et de nous. En gros toute la journée à rouler sur la piste, dans le sable, et ni moi ni Viky (navigateur Viktor Chytka) ne pouvons nous montrer. Nous sommes contents de l’avoir seul. C’est pénible », a déclaré Prokop sur les réseaux sociaux.

Attíja, après son deuxième championnat d’étape de l’année, a mené avec plus de 22 minutes d’avance sur le légendaire français Stéphane Peterhansel.

Le mauvais gaz arrête Engel

Michek a perdu près de 17 minutes sur le vainqueur d’étape, son retard au classement dépassant déjà une heure. Il monte régulièrement dans le classement, mais son prochain changement de classement sera sans doute plus difficile, puisqu’il compte désormais 37 minutes de retard sur son plus proche rival.

Il était satisfait de l’emplacement et de la performance. « La première course vers les pétroliers a été rapide, je pensais qu’ils pourraient nous donner une pause, mais les 160 derniers kilomètres ont été brutaux. Un travail acharné nous attendait. Il y a eu de nombreuses sorties et des raids sur les dunes, parfois en panne », a expliqué Michek dans un communiqué de presse.

Howes s’est avancé pour la sixième fois, à dix minutes du vainqueur, mais les difficultés de l’actuel leader, l’Australien Daniel Sanders, se sont ajoutées à cela. Il a perdu contre l’Américain de près de 17 minutes et a chuté à la huitième place du classement. Les douze premiers coureurs s’alignent en moins d’une demi-heure (26h15).

Un autre coureur tchèque, Milan Engel, n’a pas terminé la cinquième étape en raison d’une panne. Il a dû s’arrêter au 209e kilomètre derrière une station-service. « Il revenait au bivouac. C’était probablement une panne d’essence, hier c’est pour ça que les organisateurs ont renvoyé deux pilotes en course », a indiqué l’équipe Oriion – Moto Racing Group sur les réseaux sociaux.

Selon Michek, les organisateurs ont commencé à vérifier la qualité du carburant fourni. « Malheureusement, l’essence ici est très sale, elle contient de l’eau. Malheureusement, quelqu’un a eu un problème avec ça. Ils ont emmené chacun d’entre nous dans le réservoir avec le bidon. C’était bien, propre pour moi », a déclaré le chauffeur. Le meilleur tchèque de la compétition.

Le programme du Dakar est déterminé par la météo

Ondřej Klymčiwa s’est bien comporté dans la catégorie Dakar Classics en remportant l’étape. Mais au classement général, après les ennuis de ces derniers jours, il n’y a aucune chance de faire un bon résultat. Le meilleur équipage tchèque sur une base continue est 49. Ondřej Martinec. Cinq places plus haut se trouve l’équipe Tatra Buggyra, pilotée par le Slovaque Radovan Kazarka et dont le navigateur est le légendaire Josef Kalina.

Vendredi, après avoir passé trois nuits en bivouac à Háil, les concurrents mettront le cap vers le sud-est. Cependant, ils ne se rendraient pas à Davadmí comme prévu, car la zone choisie pour le bivouac a été inondée lors des fortes pluies de la veille.

C’est pourquoi la spéciale de la sixième étape sera raccourcie d’une centaine de kilomètres, et après son bouclage, les participants devront se déplacer d’environ trois cents kilomètres jusqu’au bivouac de Riyad.

Samedi, une spéciale aura lieu dans le cadre de la septième étape, qui devait initialement faire partie de la huitième étape de Davadmi à Riyad, prévue le lendemain. Les organisateurs décideront du programme du dimanche dans les jours suivants en fonction de la météo.