La situation sombre dans la région prix en hausse énergie peut ressembler à un délire bague – la clé des économies est la réduction énergique consommation, mais les pauvres qui ont le plus besoin d’épargne sont aussi ceux qui vivent le plus souvent dans des immeubles de grande hauteur énergique Efficacité. Que diriez-vous de cette illusion cercle sortir? Union européenne et membres Etat équipés des outils dont ils disposent Rue être plus économe en énergie zone d’habitation rendre facile. Que faut-il faire pour s’assurer que ces outils ne sont pas inefficaces ? Cela a été discuté lors de la conférence « Solutions » énergique pauvreté : une approche UE et partager les meilleures pratiques », qui a eu lieu à Prague le 24 octobre 2022 en tchèque Présidence du Conseil de l’UE et il a été organisé par le Bureau du gouvernement RS coopérer avec d’autres institutions.

Table ronde axée sur l’efficacité énergétique zone d’habitation le sous-ministre participe la vie quartier Jan Kříž, Eric von Breska z Commission européenne (SG RECOVER), chef de projet de la Fédération européenne des organisations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) Clotilde Clark-Foulquierová, Ondřej Pašek de Hnúti DUHA et Charles Penaud de France Croix Rouge. Le débat a été animé par Kateřina Davidová de l’Institut EUROPÉEN de politique européenne.

Von Breska : « Il est important d’agir rapidement et de tirer le meilleur parti du potentiel des outils disponibles »

Au début, Eric von Breska a brièvement présenté les instruments individuels au niveau UEqui fournit un soutien financier pour être plus économe en énergie zone d’habitation. Parmi les plus importants de ces nouveaux instruments proposés figurent les Lignes directrices sur énergique exigences de construction (Guide de performance énergétique des bâtiments) ou Social fonds pour le climat Taille (Fonds social pour le climat). Le fait que le prix a augmenté location et de nombreux ménages à faible revenu ne peuvent pas se permettre les coûts de rénovation, ce qui pose un problème important. C’est pourquoi les instruments financiers disponibles pour soutenir la résilience ou la modernisation des infrastructures de chauffage sont importants. « Nous devons agir rapidement », explique von Breska, qui soutient qu’au lieu de créer des outils complètement nouveaux, nous devrions nous concentrer sur ceux qui existent déjà, en exploitant pleinement leur potentiel et en augmentant leur portée.

« Investissement dans le bâtiment est la clé du combat énergique la pauvreté », Jan Kříž en est sûr. Il a ajouté que le parlement tchèque discutait actuellement de projets de normes comportant des normes plus élevées énergique pour aider à l’efficacité des résidences domestiques. En même temps, il a souligné que lors de la création d’un programme de soutien, il faut non seulement penser aux rénovations à grande échelle, mais aussi aux petites rénovations partielles, comme le remplacement des fenêtres. D’autres programmes de soutien en préparation visent à faciliter la transition de l’utilisation des énergies fossiles vers les sources renouvelables énergie. Selon Kříž, l’environnement tchèque est spécifique par rapport à l’Europe dans la mesure où un nombre relativement important de personnes (notamment 2,3 millions) vivent dans des maisons unifamiliales. « Cependant, le fait qu’ils vivent dans des maisons familiales ne signifie pas qu’ils sont riches », met en garde Kříž contre les interprétations simplistes, faisant référence au fait que, en particulier dans les zones rurales, les propriétaires familiaux locaux manquent souvent des nécessités nécessaires. rénovation qui conduira à une augmentation énergique efficacité, fonds.

Clark-Foulquier : « Le soutien financier doit être ciblé pour atteindre les plus démunis »

En même temps, comme le soulignait Clotilde Clark-Foulquier, pour être précise… énergique efficacité et rénovation sont au rendez-vous Rue de énergique la pauvreté. « Réaction à énergique la pauvreté équivalent avec une réponse inadéquate zone d’habitation« , dit-il littéralement. En même temps, il a demandé la prudence concernant les programmes de soutien. « Si les fonds d’aide ne sont pas suffisamment ciblés, ils n’atteindront pas ceux qui en ont le plus besoin », a-t-il expliqué. Même les programmes de soutien bien intentionnés peuvent conduire à des phénomènes tels que la relocalisation individuelle et la croissance location. Au final, Clark-Foulquier est responsable du risque le plus grave possible dans la zone zone d’habitation il considère disproportionnellement cher hypothèquel’endettement et, dans les cas extrêmes, l’itinérance.

Selon Pašek, nous disposons de suffisamment de données sur ces facteurs et sur d’autres. « Ce qui manque, c’est de l’action », s’est exclamé Ondřej Pašek. Il a souligné l’urgence de son appel en se référant aux statistiques, qui indiquent que plus des quatre cinquièmes des ménages à faible revenu vivent dans des quartiers à rénover. Selon Pašek, vers quoi l’aide doit-elle être dirigée en priorité ? Premier dans la région location zone d’habitation dans les grandes villes, juste après les maisons familiales appartenant à des propriétaires de moins de 70 ans voyage en avion. Pour les propriétaires de plus de 70 ans voyage en avioncomme l’explique Pašek, c’est dans le système tchèque sécurité sociale un outil plus adapté pour accompagner cette catégorie de propriétaires.

Penaud : « Le conseil est important pour que les gens soient informés des options de soutien »

Enfin, le problème réside dans le fait que les citoyens ignorent souvent l’existence d’outils sur lesquels ils peuvent s’appuyer pour financer leurs rénovations. Certaines organisations à but non lucratif telles que France Croix Rouge. Son représentant, Charles Penaud, a décrit certaines activités spécifiques visant à répondre à l’information déficit développer. Par exemple, il médiatise le contact entre fournisseur d’énergie et les ménages à faible revenu ou le ménage lui-même, il les visite et les conseille sur la façon, par des ajustements mineurs à énergie donjon. « L’absence de conseil compromet souvent l’efficacité », estime Penaud.

Auteur : Petr Pospisil