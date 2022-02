L’Occident condamne l’attaque russe, Stoltenberg demande la fin de l’invasion

« Je condamne fermement l’agression illégale de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. J’exprime tout mon soutien et ma solidarité au peuple ukrainien, ainsi qu’aux dirigeants du pays et au président (Volodymyr) Zelenský », a écrit Aputová. Il a ajouté que les espoirs de ceux qui pensaient que la Russie se contenterait d’une occupation militaire de certaines parties des régions de Donetsk et Louhansk étaient en fait une illusion.

L’attaque de la Russie contre l’Ukraine a été condamnée par d’autres hauts responsables politiques slovaques. Le Premier ministre Eduard Heger a qualifié la décision de Moscou d’acte barbare et de grave violation du droit international. Selon lui, l’impérialisme russe renaît sous sa forme agressive. Le président du Parlement slovaque, Boris Kollár, a déclaré dans un communiqué que les actions de la Russie étaient inacceptables et inexcusables.

Des manifestations contre l’invasion russe de l’Ukraine se déroulent dans les pays européens

Des manifestations contre l’invasion militaire russe de l’Ukraine se déroulent dans les pays européens. Outre la partie ukrainienne, un certain nombre de citoyens russes qui rejettent le conflit armé ont manifesté à Berlin. Des centaines de personnes se sont rendues aux sorties à Londres et à Paris, et un manifestant a brûlé un drapeau russe à Varsovie, a indiqué l’agence de presse AFP. Des manifestations ont également lieu hors d’Europe, par exemple à Tokyo ou à Beyrouth. Les Ukrainiens vivant à l’étranger assistent souvent à des rassemblements.

Dans la capitale allemande, les gens se rassemblent devant l’ambassade de Russie. D’autres manifestants, pour la plupart des Ukrainiens, ont manifesté à proximité, à la porte de Brandebourg. « Tous mes amis sont choqués et ne veulent pas la guerre », a déclaré un Russe manifestant en Allemagne. Les manifestants ont appelé à l’arrêt des hostilités. Un autre participant, un étudiant ukrainien, a déclaré qu’il considérait le président russe Vladimir Poutine comme un « criminel de guerre car il ne déclare pas la guerre et attaque des villes qui vivent en paix ». Des manifestations sont attendues ce jour et cette nuit dans d’autres villes allemandes.

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées devant l’ambassade à Paris. Ils étaient également soutenus par les candidats à la présidentielle Christiane Taubir et Yannick Jadot, qui ont condamné « l’agression de Poutine » dans leurs discours. Certains manifestants ont comparé l’attaque d’aujourd’hui à l’agression polonaise de 1939. Un rassemblement plus important est attendu dans la soirée sur la place de la République, où les marches syndicales et autres manifestations de masse se terminent généralement.

Des manifestants portant des drapeaux ukrainiens se rassemblent sur Downing Street à Londres, la résidence du chef du gouvernement britannique. Parmi les manifestants se trouvaient de nombreux Ukrainiens qui ont exprimé leur inquiétude pour leur pays et ont appelé à ce que le président russe soit puni pour sa politique agressive.

Des centaines de personnes ont également participé à des manifestations devant les ambassades russes à La Haye, Amsterdam, Dublin, Vienne, Madrid et d’autres villes européennes. Des manifestations ont également eu lieu à Prague. Selon la station Al Jazeera, les Ukrainiens ont manifesté à Istanbul contre l’attaque dans leur pays d’origine.

Selon la Chine, les médias étrangers ont tort de qualifier les actions de la Russie en Ukraine d’invasion. Cela a été transmis aujourd’hui par le ministère chinois des Affaires étrangères. Il a également été déclaré que la Russie est un pays indépendant et peut prendre ses propres décisions en fonction de ses intérêts. Le Japon, en revanche, condamne fermement les « actions unilatérales » de la Russie contre l’Ukraine. L’Australie a annoncé l’extension des sanctions contre la Russie ; La Corée du Sud est également prête à imposer des sanctions à Moscou.

Aujourd’hui, la Chine a réitéré son appel à la modération pour toutes les parties au conflit en Ukraine et rejette toutes les actions qui provoquent la guerre. « Certains pays ont suivi les Etats-Unis et ont versé de l’huile sur le feu », a déclaré la diplomate chinoise Hua Chunjing.

L’ambassade de Chine à Kiev a demandé aujourd’hui aux citoyens chinois en Ukraine de rester chez eux ou au moins d’accrocher un drapeau chinois sur leurs véhicules par précaution s’ils doivent se rendre quelque part. La Chine n’a pas demandé à ses citoyens de quitter l’Ukraine.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé aujourd’hui que l’Australie étendrait les sanctions financières contre la Russie. Il a déclaré que 25 responsables militaires, quatre sociétés de technologie d’armement et quatre banques seraient ajoutés à la liste des sanctions australiennes. D’autres sanctions suivront, affectant plus de 300 législateurs russes, a déclaré Morrison. « Nous devons veiller à ce que ce comportement violent et inacceptable soit puni », a-t-il ajouté.

L’Australie a annoncé mercredi son premier ensemble de sanctions anti-russes, dont cinq banques russes, a rapporté Reuters.

Le président sud-coréen Mun Che-in a déclaré aujourd’hui que Séoul était également prêt à se joindre à d’autres pays et à imposer des sanctions à la Russie dans le cadre de ses opérations militaires en Ukraine. « La souveraineté, le territoire et l’indépendance de l’Ukraine doivent être respectés », a déclaré le porte-parole présidentiel lors d’une conférence de presse aujourd’hui. « L’utilisation de la force militaire pour détruire des vies innocentes ne peut être justifiée », a-t-il ajouté.