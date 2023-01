LNH | Mauvaises nouvelles de la LNH. La carrière de Voráček est menacée, spéculée à l’étranger

Voracek n’a toujours pas été autorisé par les médecins à reprendre toute forme d’activité de hockey depuis sa dernière apparition, à savoir le match des Blue Jackets le 4 novembre à Tampere contre le Colorado. Il a même marqué un but dans une défaite 3: 6, mais en troisième période, Dryden Hunt l’a frappé au visage avec un bâton haut, et le lendemain lors du match revanche en Finlande, Voracek était déjà absent de l’équipe de l’Ohio. Il n’a pas encore réintégré l’équipe en raison d’une commotion cérébrale.

« Jake a eu plusieurs blessures à la tête tout au long de sa carrière. Et après la dernière, le médecin lui a conseillé de prendre un peu de temps pour voir si les symptômes persistants qu’il avait s’atténuaient au point où son état lui permettrait de revenir et de jouer. « , a déclaré le directeur général du club, Jarmo Kekäläinen, au site Web du club.

Lui-même ne pouvait pas prédire comment l’état de l’un des chefs d’équipe évoluerait davantage. « Nous ne nous attendons pas à ce que tout soit résolu de sitôt. Et nous donnerons à Jake tout le temps dont il a besoin car le facteur le plus important ici est la santé à long terme », a déclaré Kekäläinen.

Photo : Vlastimil Vacek, Hukum Jakub Voráček lors de la cérémonie d’annonce du sondage Golden Hockey Stick.Photo : Vlastimil Vacek, Droite

Pour The Athletic, il a souligné que le troisième joueur tchèque le plus prolifique de l’histoire de la LNH, Voráček, envisageait peut-être une retraite anticipée. « Je m’inquiète surtout pour lui lui-même, afin qu’il puisse mener une vie normale. Même en ce qui concerne sa jeune famille, c’est la chose la plus importante – vivre une vie normale. Il cible un certain nombre de garçons. » arriver. Et l’un d’eux travaille aussi pour notre club. Kekäläinen faisait référence à l’ami de Voráček et ancien attaquant Rick Nash.

Les élèves de Kladno risquent également de mourir car on ne sait pas exactement combien de commotions cérébrales il a subies au cours des 15 années qu’il a passées dans la meilleure ligue de hockey au monde. Selon le serveur, il a subi au moins une commotion cérébrale au cours de la saison avant même le match en Finlande. L’Athletic a écrit que Voracek et ses représentants avaient échangé de brefs SMS, mais le joueur lui-même n’a pas voulu commenter la situation avant la conférence de presse prévue.

Voracek est retourné à Columbus, qui l’a repêché dans la LNH lors du repêchage de 2007 en tant que septième au classement général, avant la saison dernière après avoir passé dix ans à Philadelphie. Lors de la saison 2021/22, il a été le joueur le plus productif de l’équipe avec 62 points en 79 matches pour six buts et 56 passes décisives. Jusqu’à présent cette saison, il a réussi à jouer 11 matchs avec un but et cinq passes décisives.