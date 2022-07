Une femme peut devenir chef du gouvernement italien pour la première fois de l’histoire. Giorgia Meloni aime le Seigneur des anneaux, fait des références à la culture pop dans ses discours et raconte des histoires de famille hilarantes. Il est également le fondateur du parti d’extrême droite Frères d’Italie, qui lors des dernières élections n’a recueilli que 4% des voix, est désormais l’un des plus populaires du pays.

Italie Des élections législatives attendent fin septembre. Le gouvernement du Premier ministre Mario Draghi est tombé la semaine dernière après 17 mois, légèrement au-dessus de la moyenne italienne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays méditerranéen, en proie à une crise économique, un chômage élevé et surtout une instabilité politique de longue durée, envisage ainsi toutes les options.

Giorgia Meloniová, présidente du parti italien Frères d’Italie | Photo: CTK

« L’Italie veut un changement radical et important et nous en avons besoin par le biais d’un processus démocratique », a-t-il déclaré à un journal britannique. Sécurité Carlo Morelli, ancien électeur du parti de gauche et désormais partisan des Frères italiens. « Je pense que Meloni est la bonne personne qui peut faire la différence. »

parti post-fasciste, comme s’appellent les frères italiens, a été fondée en 2012 pour succéder à l’Alliance nationale. Il suit directement le mouvement politique fondé en 1946 par l’ancien membre du parti fasciste du dictateur Benito Mussolini. Bien que Meloni rejette les liens avec Mussolini, en même temps, il ne critique en aucune façon son gouvernement, écrit le serveur français France24.

En 2018, le parti n’a remporté que 4% des électeurs, mais reste la seule opposition au gouvernement de Draghi. « Pendant un an et demi, chaque fois que les Italiens étaient insatisfaits, leur seule option était les Frères d’Italie », explique Marc Lazar de Sciences Po Paris.

Le groupe gagne rapidement en popularité et mène aujourd’hui l’élection enquête de près de 25 pour cent.

« L’identité du parti est étroitement liée à la tradition post-fasciste. En même temps, combiner les idées traditionnelles avec le conservatisme néolibéral, par exemple avec le libre-échange », a ajouté Piero Ignazi de l’Université de Bologne.

mère et chrétienne

L’homme politique de 45 ans est actif dans les milieux d’extrême droite depuis sa jeunesse. Il est né dans la périphérie de Rome de parents pauvres originaires de Sicile et de Sardaigne, loin de l’élite politique de la grande ville.

Il a été ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Silvio Berlusconi entre 2008 et 2011 avant de fonder son parti. « Je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne et vous ne pouvez pas me prendre ça », a répété Meloni.

L’année dernière, il a publié un mémoire qui commençait par une exclamation plutôt inhabituelle : « Si cela brûle, alors nous brûlerons tous ensemble. Comment Afficher David Broder, qui a écrit un livre sur le post-fascisme italien contemporain, est le lyrique de la chanson d’Ed Sheeran qui accompagne l’adaptation cinématographique de JRR Tolkien Le Hobbit.

Le politicien a toléré la culture pop et a attiré les électeurs avec son discours explicite. Comme d’autres partis de droite en Europe, il est fermement opposé à la migration et célèbre la civilisation européenne ou italienne. Il s’oppose également à l’élargissement des droits des minorités sexuelles ou de l’Union européenne. Et bien qu’il ait tenté ces dernières semaines de se présenter comme un allié de l’OTAN, les journaux américains Poste de Washington a conclu que dans la guerre actuelle en Europe de l’Est, il serait beaucoup moins pro-ukrainien que ses prédécesseurs.

Alliés à droite

Mais Meloni a des alliés, comme la politicienne française Marine Le Pen ou le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Il a également récemment pris la parole lors d’un événement organisé par le parti espagnol d’extrême droite Vox.

S’il remporte les élections de septembre, il pourrait devenir une nouvelle icône de l’extrême droite européenne. On espère qu’il pourra former un gouvernement avec un autre parti d’extrême droite, la Ligue, et le parti de centre droit de l’ancien Premier ministre Berlusconi, a indiqué le DPA.

Mais c’est la première fois que l’Italie connaît une campagne électorale cet été. Pendant les mois chauds, les habitants sont souvent absents et ont peu à voir avec les événements politiques. Même Maddalena Melappioniová, ou une admiratrice de Meloniová, ne s’est pas rendue aux urnes en septembre : « Elle a du courage et dit de bonnes choses, mais la question est de savoir si elle les suivra. »