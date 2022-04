Liste des gains les plus élevés du football dans les 5 meilleures ligues européennes – Football

Ce que tout le monde a toujours voulu savoir est maintenant révélé par le journal sportif espagnol « Marca ».

Le quotidien le plus diffusé d’Espagne publie une liste des joueurs de football des cinq meilleures ligues européennes (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne et France) qui gagnent le plus d’argent chaque année.

Sans surprise, la superstar du Paris Saint Germain gagne de l’argent. Le joueur brésilien Neymar gagne près de 50 millions d’euros par an.

Cela place le joueur de 30 ans devant son coéquipier de 34 ans, Lionel Messi. L’Argentin est payé 40 millions par an.

La plus grande surprise a été le numéro trois sur la liste des réalisations. Gareth Bale, 32 ans, gagne 34 millions par an du Real Madrid.

Le Gallois n’a disputé que quatre matchs en Liga espagnole cette saison, sinon il aurait été absent de l’équipe, sur le banc ou blessé. Récemment, il a provoqué la frustration des fans de football autrichiens après avoir arraché l’équipe FB de tous les rêves de Coupe du monde avec deux buts pour le Pays de Galles.

Alaba et Arnautovic pas dans le top 20

Un Autrichien ne figure pas sur la liste des mieux payés. Ni David Alaba (Real Madrid) ni Marko Arnautovic (Bologne) ne figurent dans le top 20.

Le Portugais Cristiano Ronaldo (Manchester United) est quatrième avec 31,5 M€ devant le Belge Eden Hazard (Real Madrid) avec 30 M€.

Avec le Polonais Robert Lewandowski, le meilleur joueur du monde et le joueur le mieux rémunéré de la Bundesliga allemande n’est qu’à la 10e place.

Ce qui est également surprenant, c’est qu’aucun des joueurs de la Serie A italienne n’est entré dans le top 20.

Liste des meilleurs salariés :