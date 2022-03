Liste de la honte occidentale. Voici comment les impôts sont entrés en Russie après l’occupation de la Crimée

Global Witness, Greenpeace USA et Oil Change International ont utilisé les données de la société indépendante de recherche énergétique Rystad Energy, basée à Oslo, pour calculer combien d’argent les sociétés pétrolières et gazières nord-américaines et européennes envoyaient en Russie. Ils ne voient que les entreprises qui mènent des activités d’exploration et de production dans le pays. Les résultats de cette analyse ont été rapportés par CNN.

Les groupes ont examiné les redevances, les droits d’exportation, les primes, les taxes et les frais et les ont estimés à 15,8 milliards de dollars. Tout cela après l’invasion de la Crimée.

L’ONG a répertorié neuf entreprises occidentales qui ont payé le plus. Comme le souligne CNN, tous ces paiements sont légaux et d’autres entreprises internationales en dehors du secteur de l’énergie effectuent des paiements similaires à l’État russe. L’anglais ouvre la liste Coquillequi a été payé 7,85 milliards de dollars. Viennent ensuite les Américains ExxonMobil (2,81 milliards de dollars), deux sociétés enregistrées en Allemagne – Wintershall et Wintershall DEA – qui a depuis fusionné (2,86 milliards de dollars), UK BP (817 millions de dollars). Les quatre autres sociétés citées dans la déclaration de l’ONG sont Énergie totale basé en France (568 millions de dollars), Équin basé en Norvège (455 millions de dollars), autrichien OMV (246 millions de dollars) et la Suisse Trafigura (202 millions de dollars). Lire aussi sur BUSINESS INSIDER

Selon les auteurs de l’analyse, les entreprises identifiées étaient également responsables de des dizaines de milliards de dollars affluent vers l’État russe en raison des participations qu’il détient dans les sociétés pétrolières et gazières russes. Après l’invasion de la Crimée en février, plusieurs entreprises ont commencé à se retirer de Russie. Fin février Shell a annoncé qu’elle abandonnerait toute coentreprise avec le russe Gazprom, qui est évalué à environ 3 milliards de dollars. Shell mettra également fin à sa participation dans le gazoduc Nord Stream 2, qui en détient 10 %. partager. Cependant, une semaine plus tard, la société s’est excusée d’avoir acheté du pétrole russe à bas prix après l’invasion. Au lendemain de l’attaque russe, le secrétaire britannique aux affaires, Kwasi Kwarteng, a convoqué le PDG de BP à une réunion de crise. Il a dû expliquer sa participation dans le russe Rosneft. Dans les jours qui ont suivi, de nombreuses activités d’intérêt occidental en Russie ont été réduites par des sanctions. La société française TotalEnergies a annoncé le 23 février qu’elle cesserait d’acheter du pétrole au pays de Poutine. CNN a sollicité les commentaires de toutes les sociétés cotées, ainsi que de Rosneft. ExxonMobil et TotalEnergies n’ont pas répondu à la demande. Shell et OMV ont fait référence à des annonces antérieures, Equinor a déclaré avoir fermé ses opérations en Russie et avoir cessé de négocier du pétrole russe, mais n’a pas pu répondre si cela se produirait également après la guerre. Un représentant de Wintershall DEA a déclaré que l’entreprise fonctionnait légalement. Un porte-parole de Trafigura a déclaré que la société n’avait rien payé au gouvernement russe « provenant de la production de combustibles fossiles ». Le porte-parole de BP, David Nicholas, a déclaré que la société n’était pas d’accord avec le montant fourni par l’ONG et a expliqué que le seul montant que BP avait versé directement à l’État russe était de 350 milliards de dollars. impôts pendant six ans entre 2015 et 2020. Le reste des entreprises qui ont commenté n’ont pas voulu parler des montants présentés.