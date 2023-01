L’Iran exécute un homme à double nationalité soupçonné d’espionnage

Téhéran – L’Iran a annoncé avoir exécuté un homme de nationalité britannique et iranienne qui était auparavant vice-ministre iranien de la Défense et accusé d’espionnage, ont rapporté aujourd’hui les agences de presse. L’accusé Alireza Akbarí a nié les accusations. Il a été pendu malgré les protestations internationales contre la condamnation à mort prononcée. L’exécution a été condamnée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak, les États-Unis et la France. La Grande-Bretagne a annoncé qu’elle retirerait temporairement son ambassadeur d’Iran. Cette semaine, BBC News a publié un message audio dans lequel le condamné a déclaré que ses aveux d’un crime qu’il n’avait pas commis avaient été forcés par la torture.

En réponse aux exécutions, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré aujourd’hui que la Grande-Bretagne retirerait temporairement son ambassadeur d’Iran et envisagerait les mesures supplémentaires à prendre contre Téhéran. « Je déciderai en consultation avec mes collègues du gouvernement quelles autres mesures nous pouvons prendre, mais je ne spéculerai pas là-dessus maintenant », a déclaré Cleverly.

Dans un communiqué sur le verdict annoncé il y a trois jours, le ministère iranien de l’Information a décrit Alireza Akbari comme « l’une des personnes les plus en vue qui s’est infiltrée dans les centres sensibles et stratégiques du pays ». Il a été arrêté en 2019.

La diplomatie britannique a demandé que le condamné soit libéré immédiatement. Il essaie d’amener Akbari à établir des relations avec le bureau consulaire. Cependant, l’Iran ne reconnaît pas la double nationalité de ses citoyens.

« L’exécution d’Alireza Akbari en Iran m’a choqué », il a répondu Le Premier ministre britannique Rishi Sunak sur Twitter. « C’est un acte cruel et lâche d’un régime barbare qui ne respecte pas les droits humains de son propre peuple », a-t-il ajouté. La Grande-Bretagne a également imposé des sanctions au procureur général de l’Iran.

Porte-parole adjoint du Département d’État américain Vedant Patel. Il a qualifié les exécutions de « motivées politiquement » et d' »acte honteux ». « L’exécution ce matin du citoyen irano-britannique et ancien fonctionnaire iranien Alireza Akbari par les autorités iraniennes révèle une fois de plus leur attaque odieuse contre le droit à la vie », il a écrit sur Twitter d’Amnesty International. Il a appelé le gouvernement britannique à « enquêter de manière approfondie » sur les allégations selon lesquelles Akbari aurait été torturé.

Le Premier ministre français Emmanuel Macron a qualifié les exécutions de « odieuses et barbares » et a soutenu la Grande-Bretagne, qui a condamné la peine de mort prononcée contre un homme de nationalité britannique et iranienne. Comme d’autres pays occidentaux, la France a intensifié la pression sur l’Iran ces derniers mois. Macron a critiqué la répression des manifestants et a également exprimé son soutien aux femmes qui luttent pour plus de droits.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur britannique aujourd’hui. Selon Téhéran, Londres « sape la sécurité nationale de l’Iran ».

L’Iran a publié cette semaine la vidéo d’Akbari, qui, selon la BBC, semble être une confession forcée. La salle de rédaction persane de la BBC a diffusé mercredi un message audio dans lequel Akbari a déclaré avoir été torturé et contraint d’avouer un crime qu’il n’a pas commis devant la caméra.

Akbari a en outre déclaré dans le message qu’il vivait à l’étranger il y a quelques années lorsqu’il a été invité à se rendre en Iran par l’un des plus hauts diplomates iraniens impliqué dans des pourparlers nucléaires avec des puissances mondiales. Une fois dans le pays, il a été accusé d’avoir obtenu des renseignements classifiés du secrétaire du Conseil de sécurité iranien Ali Shamkhani « en échange d’une bouteille de parfum et d’une chemise ».

Les relations entre la Grande-Bretagne et l’Iran se sont détériorées ces derniers mois après que Londres a imposé des sanctions à la police des mœurs et aux hauts responsables de la sécurité iraniens en réponse à la répression du pays contre les manifestations anti-gouvernementales.

L’Iran a arrêté des dizaines d’Iraniens ayant la double nationalité ou la résidence permanente à l’étranger ces dernières années, principalement pour espionnage ou menaces à la sécurité nationale.

Deux ressortissants britanniques de nationalité iranienne, Nazanin Zaghari-Ratcliffe et Anoosheh Ashoori, qui étaient détenus en Iran depuis des années, ont été libérés l’année dernière. Le Royaume-Uni a déjà remboursé des décennies de dette envers l’Iran pour un montant d’environ 400 millions de livres (un peu moins de 11 milliards de CZK). Cependant, au moins deux autres ressortissants anglo-iraniens sont toujours détenus. La France a déclaré l’année dernière que Téhéran détenait arbitrairement sept ressortissants français.

Des manifestations anti-gouvernementales dans le pays ont éclaté à la mi-septembre de l’année dernière après la mort d’une Iranienne de 22 ans d’origine kurde, Mahsá Aminíová. Elle a été arrêtée, selon les médias, parce qu’elle portait le foulard trop lâche – un foulard qui devrait couvrir les cheveux et le décolleté d’une femme musulmane et que les femmes en Iran sont tenues de porter en public depuis la révolution islamique de 1979. Selon la police , la femme a eu une crise cardiaque, selon la police. sa famille et d’autres sources, il est décédé des suites de brutalités policières.