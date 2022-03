L’Iran appelle au « réalisme » américain pour rétablir l’accord de 2015

Les négociateurs nucléaires iraniens ont appelé les Etats-Unis à être « réalistes » quant au rétablissement de l’accord signé en 2015, lors d’une rencontre à Téhéran avec Enrique Mora, directeur politique du Service européen pour l’action extérieure.

« Nous pouvons parvenir à un accord si la partie américaine est réaliste », a déclaré Ali Bagheri Kani après avoir rencontré Mora, coordinateur des pourparlers sur l’accord nucléaire européen, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Bagheri et Mora « ont échangé des points de vue sur l’état des pourparlers à Vienne et discuté de questions ouvertes » pour conclure un accord qui limiterait le programme nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions.

Mora, arrivé samedi à Téhéran, avant de se rendre à Washington, a également rencontré le ministre iranien des Affaires étrangères Hosein Amir Abdolahian.

Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré samedi que parmi les questions clés les plus importantes pour le maintien de l’accord figuraient les sanctions contre les Gardiens de la révolution, un corps militaire d’élite qui fait l’objet de sanctions américaines depuis 2019.

La visite de Mora intervient à un moment où les pourparlers sont au point mort après que la Russie a demandé des assurances écrites que les relations commerciales et militaires avec Téhéran ne seraient pas affectées par les sanctions imposées à Moscou suite à son invasion militaire de l’Ukraine.

Selon la Russie, les États-Unis fourniraient ces garanties, mais maintenant l’Iran est catégorique sur le fait que la position américaine ne permet pas de conclure un accord.

L’Iran négocie avec l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine, avec la participation indirecte des États-Unis, pour rétablir l’accord nucléaire de 2015, qui limitait le programme atomique du pays en échange de la levée des sanctions et a été signé après des années de négociations .

En 2018, l’administration de l’ancien président Donald Trump a abandonné l’accord et a réimposé des sanctions sévères à Téhéran, qui a réagi un an plus tard en accélérant ses efforts d’enrichissement nucléaire et d’uranium.