L’Iran a arrêté un ressortissant suédois, le soupçonnant d’espionnage

Les autorités iraniennes ont arrêté un ressortissant suédois qu’elles soupçonnent d’espionnage pour Israël. L’agence d’État iranienne IRNA l’a rapporté samedi, mais n’a pas fourni plus de détails sur le détenu ni sur la date de sa détention. Les tensions diplomatiques entre l’Iran et la Suède se sont intensifiées après qu’un tribunal de Stockholm a condamné un ancien gardien de prison iranien à la prison à vie pour avoir exécuté des opposants politiques au régime, rapporte Reuters.

Selon l’agence IRNA, les services secrets iraniens surveillent depuis longtemps les détenus. Il s’est rendu à plusieurs reprises en Iran et s’est rendu dans des endroits qui se trouvaient en dehors des itinéraires touristiques habituels. Il s’est également rendu en Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Cependant, les autorités n’ont pas fourni plus de détails.