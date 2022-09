Lipavský réagit à la macabre découverte d’Izjum. Il a appelé à la création d’un tribunal spécial

L’armée ukrainienne a repris le contrôle d’Izjum, dans l’est du pays, dimanche 11 septembre. Après la libération de la ville et le départ des troupes russes, la police locale a annoncé la découverte d’une fosse provisoire de 440 tombes dont certaines étaient des fosses communes. La plupart des corps dans les tombes appartenaient à des civils, selon la police ukrainienne, et de nombreux corps exhumés présentaient des signes de torture. « Nous ne devons pas l’ignorer. Nous plaiderons pour le châtiment de tous les criminels de guerre », a répliqué le chef de la diplomatie tchèque.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré vendredi sur Twitter que les auteurs doivent être tenus responsables de leurs actes. Le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell, a également condamné les atrocités commises contre les civils. Selon lui, « les dirigeants politiques russes et tous ceux qui sont impliqués dans des violations du droit international et humanitaire en Ukraine seront tenus pour responsables, et l’UE soutient tout effort en ce sens ».

Vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyi a commenté à plusieurs reprises cette horrible découverte. Dans des discours réguliers du soir dans ce contexte, il a appelé à ce que Moscou soit punie pour crimes de guerre. Selon lui, le monde ne devrait pas regarder « l’État terroriste » russe tuer et torturer. Selon lui, la Russie devrait être punie par des sanctions encore plus sévères.