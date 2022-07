Lipavský : la République tchèque pourrait accueillir la conférence de l’UE avec la Macédoine du Nord dès la semaine prochaine

Bruxelles – La République tchèque pourrait organiser une conférence intergouvernementale dans les prochains jours dans le but de débloquer les négociations sur l’adhésion de la Macédoine du Nord à l’Union européenne. Le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavský, a déclaré aux journalistes après un débat avec des membres du Parlement européen. Selon lui, le sort initial des négociations entre l’Union européenne et la nation balkanique dépend de l’approbation ou non jeudi par les législateurs nord-macédoniens d’une proposition visant à combler le différend avec la Bulgarie qui bloque le début des négociations d’adhésion. Cependant, son soutien est incertain en raison de l’opposition de certains politiciens et du public.

Malgré les précédentes promesses d’union, Skopje n’a pas vu le début des pourparlers en raison d’un différend avec Sofia, qui, comme d’autres, dispose d’un droit de veto sur l’acceptation de nouveaux membres du bloc européen. La Bulgarie exige que la Macédoine du Nord reconnaisse officiellement que sa langue a des racines bulgares ou inclue la mention de la minorité bulgare dans la constitution. En juin, à la fin de sa présidence de l’UE, la France a rédigé un traité qui comprenait des modifications de la loi fondamentale de la Macédoine du Nord. La Bulgarie a déjà approuvé cet accord, et si le parlement de Skopje l’approuve, la République tchèque est prête à agir rapidement, selon Lipavský.

« C’est le rôle que nous avons en tant qu’États présidents, et certains scénarios évoquent le fait que cela pourrait également se produire la semaine prochaine », a-t-il déclaré à propos de la tenue d’une conférence qui pourrait lancer les négociations d’adhésion. Cependant, le parlement de la Macédoine du Nord a dû approuver les modifications constitutionnelles à la majorité des deux tiers, ce qui était incertain en raison de l’opposition de l’opposition.

Le Parlement européen a également demandé au ministre tchèque si la présidence ferait également avancer le processus d’admission stagnant dans d’autres pays des Balkans. Selon Lipavsk, l’une des manifestations de la bienveillance de l’UE pourrait être, par exemple, l’assouplissement des relations de visa avec le Kosovo. Le pays a satisfait à l’obligation d’annuler les visas pour se rendre dans l’UE depuis 2018, mais les pays de l’UE ne l’ont pas accepté, ce qui n’a pas été modifié même par le sommet de juin des dirigeants des États membres.