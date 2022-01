Lionel Messi critiqué par les journaux français pour son rôle insignifiant avec le PSG en Ligue 1 | NCZD | SPORT

Peu de temps après son entrée en milieu de saison, Lionel Messi n’explose toujours pas en Ligue 1. L’Argentin, qui n’a qu’un but et trois passes décisives en neuf matches, n’a pas encore retrouvé son image floue lors du nul face à Lens (1- 1) lors du match de samedi dernier au stade Bollaert-Delelis.

Le tir au but qui a touché le poteau (18 minutes), est devenu le seul moment fort du vainqueur du Ballon d’Or. Ensuite, le 30e « Les Bleus » a signalé la perte du ballon qui s’est soldée par un but de l’équipe locale. De plus, la contribution du sud-américain était faible et les médias locaux lui ont donné de faibles notes.

Depuis qu’il a reçu le septième prix décerné par le magazine France Football, on s’attendait beaucoup à voir la meilleure version de Messi. Cependant, Lionel s’est désintéressé contre Nice mercredi dernier et a répété les chiffres contre Lens alors L’Equipe lui en a donné à peine quatre en qualifications. Bientôt, la moitié des Français débattent de la note.

« Visiblement, il n’est pas encore arrivé. De nouveau vidé par le poteau à la 18e minute, il a ensuite gâché nombre de matchs devenus une habitude à Paris. C’est lui qui a perdu le ballon avec le départ de Médine sur le but de Lens.« , a déclaré la prestigieuse publication médiatique française à propos de l’ancien Barcelone 90 minutes.

À son tour, Le Parisien a à peine mis un trois à Leo Messi pour ce qu’il a fait sur le terrain. Comme d’autres journaux français, le journal de la capitale française a également qualifié le coup de bâton de positif qui pourrait changer la chance de l’Argentin et la responsabilité de perdre le ballon qui a provoqué l’excitation de l’adversaire.

« Le septuple Ballon d’Or aurait pu mettre le PSG sur la bonne voie, mais sa frappe a touché le poteau. Il est à l’origine du but de Lens, perdant le duel avec Médine avant que ses coéquipiers n’arrêtent de jouer… », a confirmé la publication qui a vu le jour ce dimanche.

Quoi qu’il en soit, Messi a eu le temps de récupérer et de se décharger contre Bruges au milieu de la semaine précédant la clôture des phases de groupes de la Ligue des champions. Peu de temps après, l’Argentin entrera sur le terrain pour affronter Monaco au Parque de los Príncipes pour la 18e journée du championnat national.