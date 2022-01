Lionel Messi au PSG : les dernières infos, minute par minute

La Pulga a révolutionné Paris avec son arrivée au Paris Saint-Germain et il a déjà pris son premier contact avec le groupe. Recevez les dernières nouvelles de Messi en France.

La France vit une véritable révolution appelée Lionel Messi. L’arrivée des poux à Paris Saint Germain a provoqué un grand émoi et illusion parmi les supporters du club parisien, surtout après ce qu’ils étaient son premier entraînement et contact avec l’équipe du PSG. Suivant, toute l’actualité de l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Deuxième journée d’entraînement de Messi au PSG La star argentine est de retour sur l’herbe verte avec son nouveau club pour la séance d’entraînement de vendredi matin. Là, la plateforme multimédia du PSG permet de visionner les 15 premières minutes d’entraînement, au cours desquelles Flea participe aux traditionnels exercices d’activation légers et « fous » avec ses coéquipiers. Messi se prépare à ses débuts avec le PSG : c’est sa deuxième séance d’entraînement

Le nouveau surnom des médias français pour le PSG après l’arrivée de Messi Dans sa nouvelle couverture, le journal L’Equipe a mis en relation La Pulga avec Mbappe et Neymar, et a ajouté le titre « Les Nouveaux Galactiques ».

Messi: l’athlète avec le plus de likes sur Instagram par rapport au sport Leo a 21,8 millions de likes en publication avec la Copa América, 20,6 lors de sa séparation avec Barcelone et avec une nouvelle photo au PSG il atteint les 20 millions. Des chiffres incroyables et difficiles à égaler.

Messi parle avec Neymar après avoir quitté Barcelone Au milieu de la révolution pour quitter les Blaugrana, Messi a commenté qu’il avait envoyé un message pour casser le Brésil pour mettre à jour la situation et a expliqué: « Quand mon père a commencé à parler à Leonardo, j’ai commencé à dire à Ney, Di María à Paredes qu’il y avait une possibilité qu’il vienne au PSG et ils m’ont ouvert la porte. Je leur ai raconté tout ce qui s’était passé. ”

Messi a mis à jour son compte Instagram Après son arrivée au PSG, la star argentine a commencé à suivre Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et le youtubeur argentin Jero Freixas étaient parmi les temps forts. Au total, il y a 22 comptes qui sont suivis par Leo.

Incroyable! L’influence de Messi sur l’Instagram du PSG Une image qui explique comment la star argentine a influencé le Paris Saint-Germain pour gagner plus de cinq millions de followers en seulement huit mois. Juste Messi. Photo: TNT Sports

Di María parle de Messi et de la « photo controversée » avant son arrivée au PSG Angel Di Maria a parlé à ESPN et a évoqué la controverse sur les photos avant que Lionel Messi n’atterrisse au PSG, où Flea est maintenant vu avec ses coéquipiers. « Léo l’avait déjà expliqué. Il a été mis en place là-bas, c’était une coïncidence. Nous allions le rencontrer ainsi que (Leandro) Paredes, mais Neymar vient d’arriver et nous a invités à la maison et (Marco) Verratti nous a rejoint plus tard. On l’a baisé (Messi), on lui a dit de venir mais il a déjà tout arrangé avec Barcelone et il nous a dit qu’ils avaient dit aux garçons qu’ils resteraient. Et puis, de nulle part, l’histoire a changé…« , il expliqua.

De Xavi Simons à Messi : « Les rêves deviennent réalité » Un jeune Xavi Simons, avec un passé à Barcelone, travaille actuellement au PSG et ne peut s’empêcher de prendre une photo avec Lionel Messi, qu’il partage plus tard sur ses réseaux sociaux. « Les rêves deviennent réalité », a écrit le jeune homme de 18 ans avec deux photos : une de 2014 et une autre de cet après-midi, toutes deux avec Flea.

Les messages de Messi sur ses réseaux sociaux Après sa première journée officielle en tant que joueur Paris Saint-Germain, Lionel Messi Il a partagé la publication sur ses réseaux sociaux. « Premier jour. Heureux et reconnaissant de l’accueilIl l’a écrit sur son compte Instagram personnel, accompagné d’une vidéo montrant le meilleur de sa première journée d’entraînement avec l’équipe de Paris. Le message de Messi après sa première séance d’entraînement au PSG

Comme si c’était le premier jour de Messi comme un joueur du Paris Saint-Germain Avec la vidéo sur votre plateforme multimédia, PSG montrer ce que la première formation Lionel Messi dans son nouveau maillot de club et ses coéquipiers. Détails du premier entraînement de Messi au PSG

Carlos Bianchi et un accueil spécial à Lionel Messi Entraîneur historique de l’Argentine avec un passé de joueur PSG, Carlos Bianchi, accueillez-le Lionel Messi au groupe de Paris avec un message spécial sous forme de vidéo. « Bonjour, comment vas-tu Lionel ? Je vous souhaite la bienvenue à Paris, une belle ville. Le PSG est un grand club. Tu vas l’agrandir, j’en suis sûr. Après tout ce va-et-vient, je pense que ce que vous voulez, c’est jouer au football, ce que nous aimons le plus. C’est pourquoi je vous souhaite la bienvenue ici à Paris, en vous souhaitant le meilleur et en vous offrant le moindre morceau de tout ce que vous obtenez à Barcelone. En vous souhaitant tout le meilleur, je vous dis au revoir jusqu’à ce que je vous voie à Paris. en sécurité« . La bienvenue de Bianchi à Messi

Ronaldinho, Mbappe, Messi et les coïncidences qui excitent l’Argentine pour Qatar 2022 L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain a suscité l’illusion de nombreux fans argentins, qui espéraient que Fleas pourrait imiter Ronaldinho et Kylian Mbappe. C’est que, le Brésilien et l’attaquant de l’équipe de France sont actuellement champions du monde un an après leur arrivée en équipe de Paris. Ainsi, à l’approche de Qatar 2022 et après avoir remporté la Copa América, les illusions sont plus cachées que jamais.

Messi et le moment où il a dit à sa famille qu’ils quittaient Barcelone La star argentine a partagé l’intimité lorsqu’il a annoncé à sa femme, Antonela, qu’ils quittaient Barcelone. « Mon père est venu à la maison pour me le dire parce qu’il est parti le matin pour rencontrer Laporta et quand il est revenu, il m’a dit et, évidemment, est tombé et s’est préparé à voir comment il a dit à Antonela, puis a dit aux bébés que j’avais donnés de le connaître et on pleure, on s’attriste et puis on se réveille pour voir comment on peut raconter au mieux les enfants parce qu’en décembre on leur avait dit qu’on passerait à autre chose, qu’on resterait et on savait le coup qui allait se passer, surtout pour Thiago« , a-t-il déclaré à la BBC.

Messi et le « cadeau » spécial que le PSG lui a offert après son arrivée En phase avec la révolution des crypto-monnaies, Paris Saint Germain décidé de donner Lionel Messi beaucoup de jetons de fan du club, qui a connu un boom suite à l’arrivée de la star au club. « Dans un geste pionnier à l’échelle mondiale pour un contrat aussi prestigieux, Leo Messi a reçu un grand nombre de jetons de fan du PSG., a souligné le PSG sur sa chaîne officielle. De nos jours, la crypto-monnaie se négocie à 41,11 $ par unité, bien que lundi, elle ait atteint une limite de près de 50 $ et, ces derniers jours, a présenté un volume de transactions supérieur à Milliards de dollars.