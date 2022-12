« Lion chagrin d’amour. » La tristesse de l’Angleterre après sa défaite face à la France

Ce fut une défaite honorable et serrée et une affaire tendue, selon le journal britannique The Times, la défaite 1:2 de l’équipe nationale d’Angleterre face à la France samedi en quart de finale du championnat de football.

« Il est impossible de se débarrasser du sentiment tenace que l’Angleterre n’a jamais été assez bonne quand cela comptait. Les grandes équipes trouvent un moyen de gagner. Une équipe d’Angleterre, l’équipe de Gareth Southgate, trouvera le moyen d’échouer glorieusement. » écrivezl lettre dans l’article d’ouverture intitulé « Deuil et pardon, tout se termine pour l’Angleterre. Encore ».

Pourtant, les joueurs et le manager de Southgate ont été récompensés pour leur retour en seconde période de 1-0. « Ils ont fait preuve de résilience et de confiance. Ils ont fait preuve de force de caractère. Ils ont égalé des champions du monde », a déclaré le Sunday Times.

Pour l’entraîneur Southgate, le tournoi pourrait être un moment fort de sa carrière. Après avoir perdu contre l’Islande aux Championnats d’Europe 2016, il a hérité d’une équipe qui était à peine en dessous, deux ans plus tard, il a surpris en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde en Russie et l’an dernier à l’Euro à Wembley, il y a échappé de justesse. la finale tant convoitée contre l’Italie (L’Angleterre a perdu aux tirs au but – note éd.).

Maintenant que l’équipe est à son apogée, tout le monde est en forme, les tirs et les poids lourds comme le Brésil et le Portugal tombent à gauche et à droite, il est temps pour les champions. Mais le penalty non converti de Harry Kane et le rebond d’épaule de Harry Maguire ont conspiré contre l’Angleterre, qui s’est terminée dans le filet après la tête du Français Olivier Giroud.

« Nous sommes des demoiselles d’honneur éternelles. Cinquante-six ans d’agonie. L’attente si longue n’a peut-être pas été une véritable attente, mais une illusion de masse permanente », a écrit le Times.

D’autres journaux britanniques ont évalué le match dans le même sens.

Le tabloïd The Sun a publié une photo d’un malheureux Kane mordant sa chemise sur la première page de son numéro du dimanche avec le titre « Harry’s pain ». Malgré les regrets, le journal a apprécié la performance courageuse de l’équipe nationale. Sur son site Web, il a ensuite cité des recherches de l’agence GlobalData, selon lesquelles les fans ont dépensé environ 350 millions de livres sterling dans des pubs anglais tout en noyant leur chagrin après leur défaite en quart de finale contre la France.

« Le cœur d’un lion brisé », lit-on dans le titre du rival Sunday Mirror. Un autre Sunday Mail dimanche a souligné que les joueurs se sont battus comme des lions jusqu’à la fin.