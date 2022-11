L’intérieur ne laissa que 9 candidats se battre pour le Château. Janeček n’était pas parmi eux

Le ministère de l’Intérieur a annoncé le candidat à la présidence de la République tchèque. Neuf des 21 candidats remplissent les conditions légales et peuvent se présenter à la présidence. Le général à la retraite Petr Pavel, ancien recteur de l’Université Mendel de Brno Danuše Nerudová, député et chef du mouvement ANO Andrej Babiš, le chef du syndicat Josef Středula, les sénateurs Pavel Fischer et Marek Hilšera, le chancelier britannique Tomáš Zima, le député SPD Jaroslav Bašta se battre pour le vote, ou Denisa Rohanová. Cependant, le nom de l’entrepreneur ambitieux Karel Janeček est absent de la désignation intérieure.

Le ministère a refusé l’enregistrement de 12 des 21 candidats enregistrés, principalement parce qu’ils n’avaient pas fourni le nombre minimum légal de signatures pour soutenir leur candidature. Les candidats rejetés pourront faire appel devant le tribunal administratif de l’État au milieu de la semaine prochaine. Le ministère a reçu 22 candidatures, mais une est arrivée après la date limite, a déclaré le vice-ministre de l’Intérieur Petr Vokáč.

Ci-dessous, nous présentons les profils des candidats individuels qui sont officiellement entrés dans la bataille pour le Château. Entre autres, l’un des « chevaux noirs » des parieurs électoraux est un militaire à la retraite Pierre Paul, qui a été président du Comité militaire de l’OTAN de 2015 à 2018. Il a occupé plusieurs postes de commandement, de juillet 2012 à avril 2015, en tant que chef d’état-major général de l’armée tchèque. Originaire de Planá près de Mariánské Lázně, il étudie au gymnase militaire d’Opava, puis au collège militaire de Vyškov, où il se concentre sur les unités de reconnaissance et aéroportées. Après ses études, il rejoint le régiment de parachutistes à but spécial à Prostějov ; c’est alors qu’il a rejoint KSČ, ce qu’il a qualifié d’erreur. Selon l’historien Petr Blažek, Pavel a menti sur son passé de « membre permanent du Parti communiste de la République tchèque », a manipulé ses déclarations et a souvent menti. Nous avons écrit plus à ce sujet ici.

L’ancien chancelier de l’Université Mendel de Brno et économiste s’est également bien classé dans les sondages électoraux Danuse Nerudova, qui a étudié la politique économique et l’administration à la Faculté d’économie opérationnelle de l’Université d’agriculture et de foresterie Mendel à Brno (PEF MENDELU), où il a également obtenu son doctorat en 2005. Il a également travaillé dans le département de comptabilité et de fiscalité de l’université mère comme dans la gestion de la faculté, de 2009 à 2014, il a été vice-doyen et de 2014 à 2015 vice-chancelier de MENDELA. En janvier 2018, il est devenu président de la commission gouvernementale sur les pensions équitables, en avril 2020, avec d’autres économistes, il a fondé l’initiative citoyenne KoroNERV-20, essayant de réduire l’impact de la pandémie sur l’économie tchèque.

Un autre combattant du Château de Prague est le président de la Confédération des syndicats tchéco-moraves (ČMKOS) Josef Středula Il dirigeait le syndicat depuis avril 2014. Auparavant, il avait été président du syndicat KOVO pendant neuf ans. Après des études à l’école secondaire industrielle, le natif d’Opava a travaillé à l’aciérie de Vítkovice sur la maintenance des lignes de laminage et en 1990, à l’âge de 22 ans, il est devenu vice-président de l’organisation syndicale de base. Après novembre 1989, Středula a participé à la transformation du Mouvement syndical révolutionnaire (ROH) en un syndicat standard. En 1991, il a été élu membre du conseil d’administration d’OS KOVO et, à partir de 1993, il a été vice-président du syndicat. Au moment où Středula était président du syndicat KOVO, il se décrivait comme un ardent critique du gouvernement de droite.

Ils font également partie des meilleurs candidats Pavel Fisher, qui, au tournant du millénaire, a servi au bureau du président de la République, d’abord comme conseiller de Václav Havel, puis chef du département politique. De 2003 à 2010, il a été ambassadeur de République tchèque en France et à Monaco, puis directeur de la sécurité – la direction multilatérale du ministère des Affaires étrangères. Après avoir quitté le ministère, il a travaillé comme directeur d’une organisation STEM, qui s’occupe de la recherche sur l’opinion publique. À l’automne 2018, il a été élu 12e sénateur de Prague.

Sénateur, médecin et natif de Chomutov Marek Hilser il était déjà candidat à la présidence en 2018, lorsqu’il a terminé à la cinquième place. Il a étudié les relations internationales et la médecine à l’Université Charles. Depuis 2007, elle travaille comme enseignante et chercheuse à l’École de médecine de l’Université Charles 1, travaillant dans la lutte contre le cancer, et est également active au sein du sénat académique de l’université. En 2011 et 2012, il a participé à des missions médicales avec l’association ADRA. Il travaille comme bénévole au Kenya. Elle a attiré l’attention pour la première fois en octobre 2014, lorsqu’elle s’est déshabillée en deux lors d’une conférence de presse dans un bureau du gouvernement, montrant son soutien à l’Ukraine et protestant contre l’annexion de la Crimée par la Russie.

L’un des favoris est également un ancien Premier ministre et député Andrej Babiš (OUI), qui a ajouté dans le programme du serveur Blesk.cz d’Epicentrum qu’il ne participait pas au sondage d’opinion publique, mais envisageait la date d’annonce de sa candidature. En ce qui concerne la spéculation selon laquelle le retour au gouvernement est plus important pour lui, il a déclaré que le rôle du gouvernement est beaucoup plus important que celui du chef de l’État. Par conséquent, selon lui, l’objectif principal du mouvement ANO est de retourner à la Straka Academy.

Le deuxième ancien chancelier dans la lutte pour le Château est Tomás Zima, jusqu’en janvier dernier, il a été président de l’Université Charles pendant huit ans. Auparavant, entre 2005 et 2012, il était doyen de la 1ère faculté de médecine de l’Université Charles. Depuis l’automne dernier, il est président du conseil d’administration qui supervise le traitement du président Milos Zeman. Il est diplômé de la UK School of General Medicine (prédécesseur de la 1st School of Medicine), puis a obtenu un MBA à l’Université d’économie, a été professeur de chimie médicale et de biochimie. Il a d’abord envisagé la voie d’un chirurgien, mais a finalement préféré la biochimie.