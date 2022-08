L’interdiction de visa pour la Russie, que les Tchèques souhaitent également, ne passera pas. Mais l’UE rendra plus difficile sa sortie

Aujourd’hui, selon des responsables ukrainiens, les troupes russes ont lancé de nouvelles attaques à la roquette et à l’artillerie sur des villes proches de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Cela survient à un moment où l’on craint que des combats à proximité de l’installation ne l’endommagent et ne provoquent des fuites radioactives. Dans la ville de Nikopol, située à une dizaine de kilomètres lorsqu’un corbeau s’est envolé d’une centrale nucléaire occupée par la Russie, une femme a été tuée et quatre autres blessées dans une fusillade, a indiqué le gouverneur régional Valentyn Reznichenko.

« La Russie a tiré des lance-roquettes Grad, Uragan, Smerch et de l’artillerie lourde sur des zones résidentielles, des entreprises et des routes », Reznichenko a déclaré dans la soirée sur le réseau social Telegram. Plus tôt dans la matinée, il a écrit que plusieurs immeubles résidentiels de la ville avaient été endommagés et qu’environ 1 500 foyers se sont retrouvés sans électricité après le violent incendie de la nuit dernière. Dans la ville de Marhanec, située de l’autre côté de la rivière en face de la centrale électrique, selon Reznichenko, les bombardements russes de nuit ont endommagé une dizaine de maisons et en ont détruit une.

Deux personnes ont été blessées lors d’une fusillade nocturne dans la ville de Zaporozhye, à environ 40 kilomètres de la centrale électrique, a déclaré Anatolij Kurtěv de la mairie de Zaporozhye sur les réseaux sociaux. Selon lui, l’attaque a endommagé cinq maisons. Le gouverneur de la région de Zaporozhye, Oleksandr Staruch, a déclaré que dans l’après-midi, la Russie avait attaqué 200 fois la ville d’Orichiv, au milieu de laquelle le feu s’est propagé.