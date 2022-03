L’intelligence artificielle a battu huit champions du monde de bridge dans un tournoi

Lors d’un tournoi en France, l’intelligence artificielle a battu huit champions du monde de bridge, un jeu de cartes dans lequel, jusqu’à présent, les gens devançaient l’ordinateur en raison de son caractère. Selon les experts, il s’agit d’une étape importante dans le développement de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique, car les ordinateurs peuvent déjà maîtriser des jeux avec un grand nombre de joueurs, où il s’agit de communication et de réactions mutuelles. Le Gardien a écrit.

Le tournoi de bridge a eu lieu le week-end dernier à Paris et la nouvelle technologie française NukkaAI y a implémenté le système NooK contre huit champions de bridge. Dans le jeu, la partie appelée l’enchère est éliminée et un total de 800 mains sont jouées, divisées en 80 séries de dix. L’intelligence artificielle a remporté 67 des 80 sets, soit 83 %.

Nevena Senior, championne britannique de bridge multiple et l’un des challengers de l’intelligence artificielle, a déclaré après le tournoi que NooK avait fait un excellent travail, pouvait lire les intentions de ses adversaires mieux que les humains et était capable de mieux tirer parti de leurs erreurs. « C’est quelque chose que les gens n’apprennent que lorsqu’ils ont suffisamment d’expérience, et j’ai été très surpris qu’un robot puisse reproduire précisément cette capacité humaine », a-t-il déclaré.

L’intelligence artificielle a joué contre des adversaires humains aux échecs, par exemple, et les a surpassés dans le jeu de société Asia go. Selon le Guardian, il s’agit d’un jeu où il n’y a qu’un seul adversaire et tout le monde a des informations complètes sur le jeu.