L’inspection en Pologne pointe vers l’inspection de la sécurité des aliments secs

La connaissance de la sécurité alimentaire polonaise est détruite, la qualité est tragique, les médias polonais ont d’abord pensé au NIK de l’Office suprême de contrôle polonais. « Il y a une énorme quantité d’antibiotiques, de bactéries et de contaminants dans la masse polonaise. Le contrôle alimentaire n’est qu’une illusion et personne ne veut s’occuper de ce problème », a écrit le serveur Innpoland.pl à propos des animaux. public nedvno zprvy NIK.

Selon les examinateurs, le problème réside principalement dans le fait que les institutions qui devraient être au-dessus de la sécurité alimentaire souffrent d’un manque de financement depuis des années. La situation de l’inspection vétérinaire est si critique que la surveillance des porcs n’est pas suffisante, de même que le contrôle de la brousse. Même ceux qui s’intéressaient à la fonction de vétérinaire de district étaient absents. La raison en est le faible salaire, a écrit le premier serveur NIK, Agrofakt.pl. De plus, il n’y a pas de coopération et de coordination entre les organismes de contrôle ou les systèmes de contrôle des ventes sur Internet. « Ces conclusions ne peuvent pas être indifférentes », a ajouté le serveur.

Ils vous rappellent qu’en 2017, le système européen d’avertissement sur les aliments dangereux RASFF comprenait 87 avertissements sur les marchandises dangereuses en provenance de Pologne. Un an plus tard, ils étaient 131, en 2019 ils étaient 203 et fin 2020 même 273. Dans le noir, 18 anniversaires tableau zveejnn tv tvN 24.

« C’est le pire résultat de l’Union européenne – ils ont le même cas pour la France et les Pays-Bas », a déclaré Innpoland. Il a ajouté que la Pologne avait reçu 13% des alertes dans le monde l’année dernière. C’est l’occurrence la plus courante de salmonelle dans les aliments.

Il pose le problème qu’en Europe, les antibiotiques sont utilisés deux fois plus souvent que les personnes seules – et la Pologne dans l’Union européenne se classera au deuxième rang pour l’utilisation la plus forte d’antibiotiques dans les fermes. Alors que l’utilisation d’antibiotiques est une bonne chose, le NIK avertit qu’en Pologne, la surveillance est si féroce qu’une image peut ne pas correspondre à la réalité. « En raison d’erreurs dans les bases de données nationales prévoyant l’utilisation d’antibiotiques et de l’obligation de signaler aux autorités de contrôle de l’utilisation d’antibiotiques, les inspections vétérinaires ne disposent pas d’informations fiables sur moi et l’étendue de l’utilisation », a-t-il ajouté.

En plus des antibiotiques, les éleveurs utilisent également des compléments alimentaires, qui n’ont cependant absolument aucun contrôle. Une inspection de ce module complémentaire, menée à la demande de NIK, a montré une mauvaise qualité, a déclaré Port Innpoland.

Le NIK s’inquiète donc du fait que la sécurité alimentaire puisse être gérée par plusieurs agences, mais leurs compétences sont interdépendantes et la chaîne ne coopère pas et n’échange pas d’informations. Le résultat est le chaos. Il y a une pénurie de vétérinaires et de contrôles, car le salaire à cette porte ne représente qu’une centaine de zlotys du salaire minimum. Le NIK a recommandé d’unifier le contrôle alimentaire et d’augmenter l’efficacité de l’ensemble du système, ce qui a également un impact sur la santé publique.