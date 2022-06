L’inflation dans l’UE a battu un nouveau record en mai, atteignant 8,8%

Le taux d’inflation dans les pays de l’Union européenne a de nouveau battu des records en mai et a atteint 8,8 %. Les sommets d’avril se sont renforcés de sept dixièmes de point de pourcentage, ont annoncé aujourd’hui les statistiques publicitaires européennes d’Eurostat. Selon lui, la République tchèque a l’inflation la plus élevée de l’UE-27 après les trois pays baltes, à savoir 15,2 %.



Dans 19 pays, l’inflation de la zone euro a augmenté de sept dixièmes de point par rapport à avril, atteignant 8,1 %. Les prix continuent d’augmenter en raison des prix élevés de l’énergie et de la rareté de plusieurs produits de base.

Les hausses de prix de cette année ont fortement amplifié l’inflation par rapport à mai dernier, lorsque l’économie a été frappée par un ralentissement du coronavirus. À cette époque, les prix aux douanes de l’UE avaient augmenté de 2,3 %, dans les pays utilisant l’euro de 2 %.

L’énergie (+3,87 points de pourcentage), l’alimentation, l’alcool et le tabac (+1,59 point) et les services (+1,46 point) de la zone euro ont enregistré l’inflation la plus élevée en mai.

La France et Malte (5,8 % chacun) ont enregistré l’inflation la plus faible des pays membres en mai, suivies de la Finlande (7,1 %). Les plus fortes hausses de prix ont été enregistrées en Estonie (20,1 %), en Lituanie (18,5 %) et en Lettonie (16,8 %). Dans les 26 États de l’Union contre l’inflation, l’inflation a augmenté, seulement aux Pays-Bas.