L’inflation augmente dans les principales économies européennes et menace d’augmenter – Conjuntura

La hausse de l’inflation en pleine pandémie rappelle l’expérience dramatique des années 1970, au cours desquelles la hausse des prix s’est généralement accompagnée d’un ralentissement de la croissance économique. Après avoir touché un plus haut en 39 ans aux États-Unis, l’inflation en Europe montre également des signes d’apaisement alors que la reprise économique demeure fragile.

En Allemagne, l’inflation en glissement annuel a atteint 5,2 % en novembre, son niveau le plus élevé depuis juin 1992. Les taux d’inflation de la première économie d’Europe ont augmenté pour le sixième mois consécutif et, selon L’institut d’études économiques Ifo, « estime » que l’inflation reviendra à la normale « jusqu’en 2023 ».

Ce mercredi, la France, l’Espagne et l’Italie (complétant un quatuor de grandes économies européennes) ont également publié leurs taux d’inflation respectifs enregistrés en novembre. Les données servent de baromètre pour le bloc européen, dont les données conjointes sur l’inflation seront publiées ce vendredi par l’office statistique Eurostat.

Dans le cas de l’Espagne voisine, l’inflation a atteint un plus haut en 29 ans en novembre. Selon les données de l’agence statistique espagnole, le pays a enregistré une hausse de l’inflation de 5,5 % d’une année sur l’autre, principalement en raison de fortes hausses des prix des denrées alimentaires et du carburant.

En France, les prix à la consommation augmentent de 2,8% En novembre, par rapport à la même période l’an dernier, après qu’il a été initialement révélé que l’inflation intérieure avait atteint 3,4 %, ce qui correspondrait à un maximum de 13 ans. Malgré cela, l’inflation était supérieure de 0,2 point de pourcentage à celle d’octobre.

La même chose s’est produite en Italie, où les données initialement divulguées par l’office statistique italien montraient une augmentation de 3,8% par rapport à novembre 2020. Cependant, la valeur a été révisée à 3,7%, toujours le maximum depuis septembre 2008, lorsque l’inflation avait atteint 3,8%.

Menaces pour la reprise économique

Avec la hausse de l’inflation, les avertissements se sont multipliés selon lesquels la reprise économique pourrait ralentir. Le président de la Banque d’Espagne, Pablo Hernández de Cos, a averti qu’il pourrait revoir à la baisse ses prévisions de croissance économique espagnole pour le quatrième trimestre et le début de 2022.

De plus, suite à la publication des données définitives sur l’inflation en Espagne, la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) a révisé à la hausse sa prévision d’inflation pour décembre, la faisant passer de 5,2 % à 5,8 %.

En France et en Italie, on craint également une reprise économique plus ténue. en Allemagne, L’Ifo a révisé à la baisse les perspectives de croissance économique de l’Allemagne pour l’année prochaine. Au lieu de sa prévision initiale de 5,1 %, l’Ifo prévoit désormais que la plus grande économie d’Europe connaîtra une croissance de 3,7 % en 2022.