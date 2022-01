L’infidélité sera la raison de la fin de la relation entre Egan Bernal et sa petite amie

Photo tirée d’Instagram @MafeMotas

Cette semaine, on a appris que le cycliste colombien Egan Bernal et sa petite amie, la jeune vétérinaire María Fernanda Motas, mettraient fin à leur relation, qui a commencé il y a tout juste un an et s’est fait connaître lorsque le cycliste a publié une photo en étant sacré champion du Giro d’Italie. .

Les followers du couple ont également remarqué qu’ils supprimaient des photos d’eux ensemble à différents moments de leur relation, tout comme aucune de leurs photos n’était plus commentée, un signe que les internautes jugeaient mauvais signe.

L’émission de divertissement ‘Lo Sé Todo’ de Channel 1 dans son numéro du vendredi consacre près de cinq minutes à parler de la vie sentimentale des cyclistes. Premièrement, le média a ajouté une version montrant que Bernal et Motas ont pris fin, suggérant qu’il s’agirait d’une liaison présumée en raison de la vidéo diffusée par le programme en la voyant en compagnie d’autres femmes.

« Tout semble indiquer qu’il y a une liaison ici. dit Chubs. Les informations suivantes sont arrivées dans notre salle de rédaction, fraîchement sorties du four », a souligné le présentateur Ariel Osorio, qui a ensuite donné plus de détails sur l’histoire.

Et j’ai ajouté : « Selon ce qu’ils nous ont dit, le jour d’Halloween, Egan a célébré avec plusieurs personnes. Il était assez proche d’une jeune femme, il dansait, chantait et profitait pleinement de la fête..

Les journalistes ont souligné que dans les images qu’ils ont diffusées lors de la conversation du programme, les champions du Giro d’Italia on l’a vu serrer la jeune femme dans ses bras, danse avec lui, qui tournera la vidéo et la partagera en story Instagram, mais ce n’est pas le seul commentaire « El Gordo Ariel » sur son émission, a ajouté le journaliste :

« Ils nous ont dit que cette nuit-là, il y avait eu un baiser avec ce personnage, avec lui. Passant en revue les réseaux sociaux, elle-même a publié des photos avec Egan Bernal et messieurs, elle lui assure que la soirée qu’elle a passée a été inoubliable.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, à part ce que « Je sais tout » a raconté, elle montre une publication faite par une jeune femme qui a partagé une fête d’Halloween avec Egan Bernal. La femme a téléchargé une photo avec le cavalier et a écrit : « Je suis sorti tranquillement et j’ai fini par faire la fête avec Egan Bernal. Super soirée hier soir, rien à dire de plus. Egan Bernal et moi, quelques instants ».

Le plus frappant est que, selon Osorio, Bernal ne sera pas officiellement lié à la jeune femme lors de la fête d’Halloween. « Tout semble indiquer que cette aventure n’est que pour une nuit. Parce que plus tard, ils la voient à une autre fête, partageant avec plus de femmes », il ajouta.

Cependant, son coéquipier Elianis Garrido a demandé de donner à l’athlète le bénéfice du doute, car il a confirmé qu’il pourrait s’agir d’une expression sarcastique en raison du moment où l’événement s’est déroulé.

Mais dans ‘Je sais tout’, ils parlent davantage de la situation sentimentale du cycliste. « Egan est à Dubaï maintenant, mais il n’est pas seul. Il sera accompagné, selon les informations parvenues à notre rédaction, peut-être d’une autre belle femme, une très belle femme. On s’est coché sur les réseaux sociaux et on s’est effectivement suivi », a conclu l’animateur.

