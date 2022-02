L’indice de fragilité politique et sociale augmente dans le monde en 2021, selon Coface – poca Negócios

+



Au Brésil, le risque est « élevé » (Photo : Marcelo Camargo/Agência Brasil)

L’indice de fragilité politique et sociale augmente en 2021, selon la Coface. La moyenne annuelle de cet indice dans le monde est de 38,2 % en 2021, contre 35,9 % les deux années précédentes.

L’indice, publié jeudi 17, par les entreprises françaises de tous les pays du monde où Coface est présente, montre également que, en tenant compte des pays en développement, l’indice grimpe à 41,5 % en 2021, après 39,4 % dans les deux pays. les années précédentes, dans les pays plus développés, l’indice a également bondi, même s’il était à un niveau beaucoup plus bas.

Coface a constaté que cet indicateur est de 18,2% en 2021, contre 15% en 2020. Concernant le risque pays, des études montrent que l’indicateur est en croissance en Amérique du Sud.Au Brésil, le risque est considéré comme « élevé », alors qu’en Argentine il est considéré « très élevé » et au Venezuela, « extrême ». Le risque est considéré comme « très faible » aux États-Unis, au Canada et en Australie, en plus de l’Europe de l’Ouest.

En Chine et en Russie, le risque est jugé « assez élevé ». Sur les risques sectoriels, l’étude Coface montre du pessimisme dans les secteurs du textile-habillement et de la distribution en Inde, ainsi que de la construction en Argentine, qui a reçu des notations. « haut ».