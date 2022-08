L’Inde et le Royaume-Uni ont un nouvel accord de défense et un plan de libre-échange | Nouvelles

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre britannique Boris Johnson se sont mis d’accord aujourd’hui à Delhi sur la nécessité d’un cessez-le-feu en Ukraine et ont signé un nouvel accord de défense.

Les pays envisagent également de nouveaux partenariats dans les domaines de la technologie, de la science et de la santé. Après avoir rencontré Modi, Johnson a déclaré qu’il souhaitait que les pays négocient un accord de libre-échange d’ici la fin octobre, rapporte Reuters.

Le Royaume-Uni aidera l’Inde à développer son propre avion de chasse, et les pays cherchent à mettre en œuvre leur coopération de défense en mer, sur terre, dans les airs, ainsi que dans l’espace et le cyberespace.

« La menace de coercition de la part de l’autocratie est maintenant plus élevée que jamais, il est donc important pour nous d’approfondir notre coopération », a déclaré le Premier ministre britannique lors d’une conférence de presse conjointe.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, les pays occidentaux tentent d’amener l’Inde à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Ces derniers dépendent principalement de Moscou pour la fourniture de matériel militaire, que la Russie propose moins cher que, par exemple, la Grande-Bretagne. La part du pétrole russe dans le volume total de l’Inde est faible, mais en raison des rabais offerts par la Russie, le nombre de barils d’importations augmente.

La diplomatie indienne est prudente dans ses commentaires sur la guerre en Ukraine. Lors de la session plénière de l’ONU, il a condamné le meurtre de civils à Bucha, en Ukraine, mais s’est abstenu de voter sur une résolution condamnant l’invasion russe et n’a pas rejoint la critique internationale du président russe Vladimir Poutine, ou les sanctions imposées à la Russie par, par exemple , Corée du Sud et Japon. . L’Inde est l’un des rares pays à entretenir de bonnes relations avec Moscou et Washington.

Outre la défense, l’expansion de la coopération anglo-indienne comprend principalement la technologie, la science, l’énergie et les soins de santé. Plus précisément, il pourrait s’agir de la technologie de l’hydrogène, des voitures électriques, de l’énergie solaire et éolienne et de la technologie de l’intelligence artificielle. Johnson a décrit la technologie informatique de l’Inde comme « incroyable » après la réunion des présidents.

« Nous fabriquons des permis d’exportation adaptés à l’Inde. Nous réduirons les formalités administratives et le temps de transport », a promis Johnson aujourd’hui.

Alors que l'Inde célèbre le 75e anniversaire de son indépendance, je suis très optimiste quant à la profondeur de l'amitié entre nos pays, ainsi qu'à la sécurité et à la prospérité qu'elle peut offrir à notre peuple pour les générations à venir. —Boris Johnson 22 avril 2022

L’Inde est le quinzième partenaire commercial du Royaume-Uni et au troisième trimestre de 2021, le commerce avec l’Inde représentait 1,7% du commerce extérieur du Royaume-Uni. L’Inde est l’une des économies à la croissance la plus rapide au monde et le deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, avec une population d’environ 1,4 milliard d’habitants.

L’assouplissement des règles commerciales et des conditions dans lesquelles les Indiens peuvent étudier et travailler au Royaume-Uni sera important pour un accord commercial entre l’Inde et le Royaume-Uni.

Avant même d’entrer aujourd’hui au palais présidentiel, le Premier ministre britannique a déclaré que les relations entre les deux pays n’avaient « jamais été aussi bonnes et fortes qu’elles le sont actuellement ».