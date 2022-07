Linda Nosková célèbre la plus grande victoire de sa carrière à ce jour

La joueuse de tennis Linda Nosková a qualifié sa victoire au 2e tour du Livesport Prague Open contre la cinquième tête de série Alizé Cornet de France comme la plus grande victoire de sa carrière à ce jour.

Le vainqueur de Roland Garros, âgé de 17 ans, a battu les quarts de finalistes de Wimbledon cette année et le 38e joueur mondial après un score spectaculaire de 7: 5, 1: 6, 7: 6. Bien que le match de près de deux heures et demie lui ait pris beaucoup de force, il pense qu’il réussira à nouveau vendredi contre la Japonaise Nao Hibinová.

« Chez les adultes, c’est définitivement la plus grande victoire de ma carrière », a déclaré Nosková lors d’une conférence de presse. « Junior et adulte sont des catégories différentes. La dernière fois que j’ai réussi, c’était dans un tournoi à Versmold, mais c’était l’ITF. Mais c’est la WTA. C’est pourquoi j’apprécie le plus cette victoire, et en plus, contre des joueurs du top 100 , avec qui je n’ai jamais travaillé auparavant. » a ajouté le 112e joueur mondial, atteignant les quarts de finale d’un tournoi WTA pour la première fois.

Alors que sa compatriote et compatriote Lucie Havlíčková a admis après le match avec la numéro deux mondiale Anett Kontaveitová qu’il voulait surtout profiter du match, Nosková s’est battu en duel contre Cornet déterminé à gagner. « L’entraîneur vient de me dire que je ne devrais pas en profiter, mais gagner. Que je peux profiter d’autre chose. J’ai la même opinion à ce sujet », a déclaré Nosková avec un sourire.