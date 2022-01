« L’incroyable Europe et la Grande Italie »

« Je suis profondément attristé par la mort d’un grand européen et italien. David Sassoli

c’est un journaliste passionné, excellent président du Parlement européen et surtout un grand ami. Mes pensées vont à sa famille. Repose en paix cher David. « Ainsi dans un tweet du président de la Commission européenne Ursula von der Leyen souvenez-vous de David Sassoli, mort dans la nuit. « Repose en paix, mon ami », a écrit plus tard le président de la Commission européenne via les réseaux sociaux, en publiant une photo de lui avec Sassoli.

« Je suis attristé et ému après l’annonce du décès de David Sassoli. Européen sincère et passionné, sa chaleur humaine, sa générosité, son hospitalité et son sourire nous manquent déjà », a écrit le président du Conseil de l’Europe dans un tweet. Charles Michel.

« David Sassoli, président du Parlement et cher ami, est décédé. Il n’y a pas de mots. Sa gentillesse est une inspiration pour tous ceux qui l’ont connu. Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Au revoir mon ami. » . Le vice-président exécutif de la Commission européenne l’a déclaré Frans Timmermans.

« Je suis profondément attristé par le décès de David Sassoli, président du Parlement européen. » Sassoli était « un combattant de l’Europe, un défenseur sincère et courageux de la démocratie et des valeurs de notre Unité », a déclaré Clément Beaune, vice-ministre français des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, pays qui assure la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. « Au nom du Conseil, la présidence française exprime sa profonde tristesse à l’occasion du décès de David Sassoli. Elle présente ses condoléances à sa famille, ses proches et à l’ensemble du Parlement européen, dont il est membre et dont il a garanti la présidence avec dignité, professionnalisme et dévouement », le message également de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, via les réseaux sociaux.

Repose en paix David, mon cher ami. pic.twitter.com/vr2dPeNfVx – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 11 janvier 2022

« J’ai le cœur brisé. L’Europe a perdu un leader, j’ai perdu un ami, la démocratie a perdu un champion. David Sassoli a consacré sa vie à rendre le monde meilleur et plus juste ». Le premier vice-président du Parlement européen l’a dit Roberta Metsola, après avoir appris la nouvelle de la disparition de David Sassoli. Le Parlement « rejoint Alessandra, Giulio et Livia dans la douleur. Toutes mes pensées sont avec eux », a-t-il conclu.

« La mort de David Sassoli est une douleur atroce. Nous avons perdu un homme politique précieux mais surtout un ami, un homme qui a consacré sa vie au service des autres, d’abord dans le journalisme puis dans les institutions en tant que président du parlement européen. Repose en paix, cher ami. » Ainsi, sur Twitter, la haute représentante pour la politique étrangère européenne Joseph Borrell.

« Je suis profondément attristé par le décès du président du Parlement, un véritable Européen dont le travail et l’héritage resteront dans les mémoires. Mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. » Le commissaire européen à la santé l’a dit Stella Kyriakides par le social.

Je suis profondément attristé par le décès du président du Parlement européen David Sassoli. Nous avons perdu un Européen fidèle et confiant », déclare le commissaire européen au budget Johannes Hahn. « Je suis honoré d’avoir travaillé avec lui et son équipe au MFF 2021-27 et Next Generation Eu, où ses idées et ses principes sont très présents. Mes sincères condoléances à sa famille », a conclu Hahn.

« Triste par la nouvelle du décès du président du Parlement européen, David Sassoli, une voix forte pour la démocratie et la coopération entre l’Union européenne et l’OTAN. » Secrétaire général de l’Alliance atlantique, Jens Stoltenberg, a rappelé Sassoli, exprimant ses « plus sincères condoléances à ses proches, au Parlement européen et à toute la famille de l’UE ».