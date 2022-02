Lilian Thuram : favori du PSG contre le Real Madrid en Ligue des champions

Ancien défenseur et champion du monde avec la France, Lilian Thuramsoyez assuré que Le PSG est favori contre le Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, se jouera ce mardi.

« S’il y a un favori pour ce match, je pense que ce sera le PSG. Cquand tu as dans l’équipe Messi, Mbappé et Neymar, Je pense que c’est très très difficile pour toi de perdre jeu, ou plutôt un match nul, parce que ce sont les meilleurs joueurs du monde« , écrit le Français dans la ème colonne signe.

« La chose normale, c’est quand vous avez ces joueurs, vous gagnez. Messi est la grande différence »il ajouta.

« Ensuite, vous avez l’un des meilleurs gardiens de but du monde, l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde est Marquinhos, l’un des deux est bon pour les gardiens de but, puis il y a Kimpembe, qui est un joueur international… Alors je Je pense que s’il y a un favori, c’est le PSG« feu l’ancien Barcelone.

Le PSG et le Real Madrid se rencontreront ce mardi 15 février à 17h00 (20h00 GMT) au Parc des Princes, pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Le match retour se jouera le 9 mars etAu même moment, au stade « Santiago Bernabeú ».