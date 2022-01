Lilian Thuram, ancienne footballeuse : « Osons démasquer l’identité » | sport

Il est rare qu’un footballeur d’élite, après avoir raccroché ses crampons, ait une autre carrière en dehors du sport. Lilian Thuram (Guadeloupe, 49 ans) est championne du monde avec la France et a joué, entre autres équipes, avec la Juventus et le Bara. À la tête de la Fondation pour l’éducation contre le racisme, Thuram a publié un essai en français esprit blanc (Pensée blanche, non traduite en espagnol).

Interroger. « N’oubliez pas la couleur de votre peau », dites-vous à vos enfants. Pourquoi?

Réponse. Vivez-vous en public de la même manière si vous étiez un homme ou une femme ? Pas. Souhaitez-vous vivre la même chose si c’était légal ou si vous étiez en fauteuil roulant ? Pas. Les gens qui ne sont pas discriminés, en sont-ils conscients ? Mon idée est de dire aux enfants : « Vous serez discriminé et vous devez vous défendre.

P. Comment vous défendez-vous ?

R. Lorsque vous êtes classé comme noir, vous subissez également de fréquentes attaques mineures ou violentes. Cela pourrait être des attaques de regard, des gens qui ont peur de vous, et vous ne savez tout simplement pas pourquoi. Lorsque vous êtes un jeune homme noir, vous êtes plus susceptible d’être contrôlé par la police dans la rue. Vous devez travailler plus dur pour obtenir les mêmes opportunités que les autres personnes classées comme blanches. En disant cela à mes enfants, j’essaie de les sensibiliser au racisme. Et dites-leur : « Attention, ne laissez personne vous mettre dans cette catégorie appelée noir, et ne vous mettez pas dedans. »

P. N’est-ce pas un paradoxe ? Il leur dit de se souvenir de leur identité et de l’oublier.

R. Il n’y a pas de paradoxe. Pour se libérer d’une identité, il faut en être conscient. Il ne s’agit pas de l’oublier, mais de le remettre en question pour s’en remettre.

P. Comment sais-tu qu’il est noir ?

R. A neuf ans, en classe CM2 [quinto curso de primaria] En région parisienne, des gamins m’ont insulté en me traitant de « sale noir ». Je l’ai reçu comme une blessure profonde, une morsure invisible. J’ai dit à ma mère, qui m’a donné une très mauvaise réponse : « Chéri, les racistes. C’est comme ça et ça ne changera jamais.

P. Les enfants qui vous ont insulté étaient blancs.

R. Moi qui suis devenu noir à l’âge de neuf ans, je me suis demandé : « A quel âge ces enfants deviennent-ils blancs ? A quel âge avez-vous envisagé le complexe de supériorité ?

P. Comment un enfant devient-il blanc ?

R. Quand mon fils Khéphren avait quatre ou cinq ans et que nous vivions en Italie, un jour je lui ai dit : « Tu es le seul enfant noir de ta classe ? Il m’a dit : « Papa, je ne suis pas noir. Je suis marron. » Et je lui ai demandé : « Et les autres de ta classe, de quelle couleur sont-ils ? Il a dit: « Rose. » Je comprends que les jeunes enfants n’utilisent pas les catégories en noir et blanc comme le font les adultes. Les enfants, conditionnés par leur environnement, finiront par reproduire ces catégories sans savoir qu’elles sont liées à la racialisation du monde, à la création d’une hiérarchie dans laquelle la race blanche est au sommet. Il a été enseigné en France jusque dans les années 1950.

P. En tant que footballeur, souffrez-vous de racisme ?

R. Bien sûr, surtout en Italie où j’ai joué pendant 10 ans.

P. Et à Barcelone ?

R. Non, pas à Barcelone. Mais au stade de l’Atlético de Madrid, des supporters m’ont insulté et m’ont dit : « Ils ne devraient pas vous enlever les fers aux pieds. » Vous devez en parler calmement et tranquillement et comprendre que le racisme est un héritage culturel.

P. Dans quel sens?

R. Lorsque les fans comparent les joueurs noirs aux singes, il y a une continuité historique. Au XVIIIe siècle, des scientifiques affirmaient que les Noirs étaient le chaînon manquant entre les singes et les Blancs. Les fans l’ignorent, mais son comportement est un héritage culturel. Remettons en question notre identité de couleur si nous voulons aller de l’avant. Ayons le courage d’ôter le masque de notre identité. N’est-il pas temps de nous considérer comme des humains ?

