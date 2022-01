Ligue des Nations : l’Espagne n’a pas Mbappe | sport

PrécédentChronique en direct

Une étape de plus pour revenir au sommet, l’Espagne a échoué. Le poids final de Benzema et Mbappe est brutal. Les étoiles sont apparues et Red, ferme et pas du tout fragile jusque-là, n’a plus résisté. Espagnol sans similarité vous mbappés, mais corail et bien structuré. Une équipe avec une histoire qui aurait dû sortir plus forte que cette Ligue des Nations où elle a battu l’Allemagne, fait dérailler l’Italie et la France au vu et au su de tous. Maintenant, pour discuter à nouveau avec les élites lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar.

1 Unai Simón, Marcos Alonso, Eric Garcia, Azpilicueta, Laporte, Busquets, Rodrigo (Fornal, min. 83), Pablo Páez Gavira (Koke, min. 74), Ferrán Torres (Merino, min. 83), Oyarzabal et Sarabia (Yeremy Pin, 60 minutes) 2 Lloris, Koundé, Varane (Dayotchanculle Upamecano, min. 42), Kimpembe, Aurélien Tchouameni, Pogba, Benjamin Pavard (Dubois, min. 78), Theo Hernández, Griezmann (Veretout, min. 91), Benzema et Kylian Mbappe cibler 1-0 minute 63 : Oyarzabal. 1-1 minute 65 : Benzema. 1-2 minutes 79 : Kylian Mbappé. Carte jaune Pogba (min. 45), Koundé (min. 54), Laporte (min. 85) et Kylian Mbappe (min. 88)

Jusqu’au bout d’une heure, un jeu très bloqué s’est produit. Beaucoup, beaucoup de retenue. Tout le monde avec la peur de l’erreur, sans courage. Personne n’est encouragé à faire quelques erreurs. Autant de duels qui ont vu la défaite insignifiante de Mbappé contre Eric ou Laporte comme le premier Oyarzabal contre le défenseur central Deschamps, par exemple. L’Espagne a afflué des tranchées avec de nombreuses passes sournoises mais n’a pas averti dans le dernier secteur, Sarabia a raté et Ferran était hors de propos, cette fois extrême. Le dos français est en marbre. Son revêtement ne l’a pas laissé tomber, mais Gavi, un autre partant, a également frappé comme une bétonnière, peu importe s’il trouvait Pogba et le très grand Tchouaméni.

Une manœuvre de Benzema après cinq minutes, qui a mis Unai Simón à quatre pattes mais n’a pas nécessité l’assistance de Mbappé, s’est avérée être un mirage. Aucun tir au but durant toute la première mi-temps. Un duel silencieux, drogué, retenu l’un contre l’autre. La France, armée de son immense force physique. Difficile de croire à l’isolement de Mbappe et Benzema pendant quelques minutes. Leurs collègues ne leur ont pas donné de fil conducteur. Même Griezmann, qui est derrière lui, n’est pas dans son favori. Busquets, l’équipe nationale des Busquets, se dresse sur son chemin tout en marquant le pas dans un match contre l’Espagne. L’ensemble de la chaise, pour son sens du dégagement et pour sa conception harmonieuse du jeu.

La France, sauf dans une situation difficile comme contre la Belgique, avait un autre ton, celui qui faisait gagner les muscles. Football solide. Pour contrer cela, Luis Enrique avait Rodri avec Busquets au détriment de Koke, qui était plus léger pour le pouls attendu. L’Espagne a concouru, mais sans coup sûr, prudente quant à la possibilité que Mbappe lâche le cerf-volant. Ou le Benzema éclairé s’illuminera.

Autour d’un autre espagnol Busquets a explosé après la pause. plus grand gouvernement. Un autre défilé. Lorsque l’équipe de Luis Enrique s’est mieux articulée, la France n’étant occupée que par la défense adverse, une tempête a éclaté. En seulement cinq minutes, le match a explosé. Des freins au vertige. Un jeu côtier de Benzema a entraîné une frappe percutante de Theo contre la barre transversale d’Unai. En un clin d’œil, Busquets a aligné Oyarzabal. Les Basques ont battu Upamecano – libérant Varane blessé avant la pause – et ont envoyé le ballon dans le filet avec un centre.

La touche d’Eric

Pas le temps pour beaucoup de confettis. Et ceux qui étaient là ont tellement distrait les Espagnols qu’après le coup de pied de but, Benzema a joué contre Benzema. Du coin de la zone, il monta son télescope spécial, chargea son pied droit et ajusta un tir enroulé à l’équipe gauche d’Unai, dans un vol infructueux. Un gros objectif. Un but marqué par Benzema. Sans soupirs de célébration ni de lamentations, Mbappé émerge en fuite, avec ses débuts jamaïcains qui le distinguent. Unai, loin de chez lui, a concédé un tir au-dessus du cou. Mais le célèbre joueur du PSG n’a pas été clinique. Oui je le ferai plus tard.

Dans un désavantage, comme en demi-finale, la France est libérée. A savoir, Benzema et Mbappe. L’équipe les attend trop longtemps ou ils sont trop tard. Mais activé, le set Deschamps en est un autre. Le match étant ouvert, le match déroutant s’est terminé sur un score de 1-2. Theo a lancé Mbappe, qui a semblé être mis hors-jeu. Il est arrivé qu’Eric touche légèrement le ballon, ce qui aurait permis au Français, selon l’interprétation de l’arbitre. Une absurdité, peu importe le nombre de règlements qu’ils ont secrètement tâtonnés. Ni VAR ni cornemuse. Tout le monde devient de plus en plus confus et confus chaque jour. Mbappe a évité Unai et les casseroles.

L’entraîneur de l’équipe espagnole, Luis Enrique Martínez, lors de la conférence de presse après le match contre la France. Vidéos: Jean Catuffe / AFP / EFE

L’Espagne ne s’est pas évaporée, tenace jusqu’au bout, déjà de tout son poids et percutée par un Mbappé supersonique. La France et les Rouges menaçaient torse nu dans un affrontement frénétique au dernier tour. L’Espagne manquait de précision, Lloris avait plus qu’assez de tirs cruciaux contre Oyarzabal et Pino, et se sentait peut-être nostalgique de quelques neuf avec des neuf. Pour le poste, il a été ajouté à Unai Simón, lancé à l’attaque dans le dernier jeu. Il n’y avait pas de remède et l’Espagne, la bonne Espagne, a succombé aux griffes de Benzema et Mbappe. Ce que Red n’a pas toujours : un marteau. Ce qui distingue la France, même s’il est difficile de renoncer à sa version la plus conservatrice.

