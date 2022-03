Ligue des Champions EN DIRECT : Tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales – International Football – Sports

Après un huitième de finale passionnant, La Ligue des champions a déterminé le duel de la phase des quarts de finale.

(Aussi: Egan Bernal se plaint et Ramo répond à la controverse ‘Egansito’).

Ce vendredi, dans la ville française de Nyon, l’Union des fédérations européennes de football (UEFA) a procédé au tirage au sort.

Après que l’entité dirigeante du football sur le vieux continent a décidé de déplacer le lieu de la finale de Saint-Pétersbourg (Russie) à Paris, la voie vers le décideur du tournoi était libre.

Classé en quartiers

Trophée de la Ligue des Champions

Atlético Madrid (Espagne)

Bayern Munich (Allemagne)

Benfica (Portugal)

Liverpool (Angleterre)

Manchester City (Angleterre)

Réal Madrid (Espagne)

Chelsea (Angleterre)

Villareal (Espagne)

(N’arrêtez pas de lire : Vidéo : option de but incroyable manquée par Borré, appelé avec la Colombie).

Les résultats du tirage au sort déterminent les paires pour les quarts de finale et les demi-finales. Un tirage au sort a également eu lieu pour déterminer l’équipe «à domicile» en finale pour des raisons administratives.

Le tirage au sort se fait ouvertement, il n’y a donc pas de tête de série. De plus, il était possible que des équipes d’un même pays puissent s’affronter.

Date

Quart de finale

Match aller : 5/6 avril

Match retour : 12/13 avril

demi finales

Match aller : 26/27 avril

Match retour : 3/4 mai

Final

Samedi 28 mai (Etat de France, Paris)

(Lire la suite : Luis Díaz : l’ancienne figure du club voit Liverpool plus fort avec le Colombien).

C’est la clé des quarts de finale

Chelsea contre. Real Madrid

Manchester City contre Atletico Madrid

Villarreal vs. Bavière

Liverpool contre Benfica

la route jusqu’au bout

Regardez la récente finale de la Ligue des champions.

Sur la base du tirage au sort, le tableau des demi-finales est le suivant :

Le vainqueur du confinement entre Chelsea et le Real Madrid affrontera le vainqueur du duel entre Manchester City et l’Atlético de Madrid.

Dans cet ordre d’idées, l’équipe qui gagne entre Benfica et Liverpool affrontera le vainqueur entre Villareal et Bayern Munich.

La finale de l’UEFA Champions League est prévue le 28 mai.

plus d’actualités sportives

Comesaña a interrogé Osorio et lui a demandé de revoir son comportement

La Colombie aura tout pour gagner face à la Bolivie, selon l’histoire

SPORT