Ligue 1 : PSG – Olympique de Marseille. Couverture en direct et résultats

Le Paris Saint-Germain occupe avec confiance la tête du classement avec 71 points. Récemment, une équipe qui comprend entre autres des noms tels que : Messi, Mbappe, Neymar, Ramos, Verratti ou Icardi pourrait détruire Lorient (5-1), puis Clermont (6-1).

À son tour, l’équipe de l’Olympique de Marseille compte quatre victoires consécutives (4:1 sur Brest, 2:1 à l’OGC Nice, 4:2 sur St. Etienne et 2:0 sur Montpellier), grâce auxquelles elle a été promue deuxième. , donnant également le droit de jouer dans la phase de groupes de la Ligue des champions, une place dans le tableau.

Mais dans le match final, on ne verra pas Arkadiusz Milik, qui a récemment réalisé un bon parcours avec l’équipe de Marseille. Le Polonais s’est blessé au muscle lors du match amical contre l’Ecosse et n’est toujours pas complètement remis. Le PSG peut se plaindre de problèmes de santé plus importants, Abdou Diallo, Ander Herrera et Leo Paredes se plaignant de blessures musculaires, et d’autres maladies ont également exclu Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ismael Gharbi et Colin Dagbo.

Marseille a une très faible chance d’éliminer le rêve de championnat du PSG, mais est certainement capable de se battre pour la deuxième place et la promotion associée en Ligue des champions. Y voir l’un des meilleurs attaquants polonais sera certainement une attraction supplémentaire pour la lutte de la saison prochaine.

Retransmission en direct du match PSG – Olympique de Marseille à partir de 20h45 sur Polsatsport.pl.

