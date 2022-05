Ligue 1 : Mbappé : « C’est fini… »

Kylian Mbappéattaquant de PSG, a reçu ce dimanche le prix du meilleur joueur de Ligue 1. Et lors du gala où il a reçu le prix, il s’est exprimé sur son avenir : « J’ai fait l’erreur il y a trois ans de monopoliser la cérémonie. Je veux participer à la cérémonie , pas chercher la gloire. Nous le saurons très vite, c’est presque fait. Mon choix est fait, oui, presque. » De plus, le Français a déclaré à la chaîne L’Equipe : « Il faut respecter toutes les parties. Je suis pressé aussi, mais pas seulement moi. C’est fini, certains détails sont perdus, mais c’est fini. Ma décision sera bientôt prise ». « .

Joueur, recherché par Real Madridfaisant référence au gala 2019, où il a fait plusieurs déclarations qui ont eu beaucoup d’impact : « Je pense qu’il est temps d’avoir plus de responsabilités. Peut-être que je serai heureux à Paris, mais peut-être ailleurs, avec un nouveau projet aussi. » dit-il plus tard.

Un autre indice possible de son avenir, si vous voulez le voir de cette façon, est la réponse à savoir s’il faut aller au-delà Cavani meilleur buteur du PSG. Actuellement, Kylian en ajoute 168, contre 200 pour l’Uruguayen. « Faire partie de ce cercle est un honneur, un privilège et c’est déjà très bien d’être dans ce top 3 », a assuré l’attaquant français.

« C’est toujours un plaisir d’être ici. C’est toujours un honneur, c’est pourquoi j’ai insisté pour venir. Gagner pour la troisième fois de suite, c’est incroyable. Merci au PSG, à mes coéquipiers, au coach, à tous ceux qui travaillent dans l’ombre. » Nous sommes fiers de notre dixième titre. Cette année, plus que jamais, je ressens cette reconnaissance et cette admiration, merci à tous. Je continue mon histoire, je ne suis jamais satisfait », a déclaré Mbappé.

Que Forfait Mbappcomme MARCA l’a dit ce dimanche, n’a pas révélé son avenir lors du gala de ce soir, bien qu’il soit difficile de ne pas aborder la question en raison des énormes attentes créées.

Que PSG jouer le dernier match de la saison samedi, 21h00, à jardin des princes en face de Metz. Une fois la rencontre terminée, bien que son contrat avec l’entité parisienne expire le 30 juin, Mbappé n’aura plus d’engagements avec l’équipe et, on l’espère, annoncera sa décision pour la suite.

Selon RMC Sports, Kylian Mbappé révèle : « Annoncer l’élection avant la prochaine concentration de l’équipe de France, bien avant », la concentration prévue le 28 mai à Clairefontaine. C’est l’explication aux journalistes en zone mixte, après avoir reçu le trophée.

À l’intérieur Real Madrid Ils restent confiants et sereins, et il n’y a aucun doute sur l’avenir du footballeur français, qu’on a déjà vu en blanc. Ni la question publiée des droits à l’image, ni les chiffres de la prime à la signature, ni la place des Français dans le dispositif Ancelotti. Aucun de ces problèmes ne peut submerger les inquiétudes concernant la fin de l’opération à La Castellana.