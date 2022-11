L’icône française du féminisme a remporté le prix Nobel de littérature

L’Académie suédoise de Stockholm a annoncé jeudi que le prix Nobel de littérature de cette année est allé à l’écrivaine française Annie Ernaux.

« Je considère que c’est un grand honneur et en même temps une grande responsabilité, qui m’a été confiée avec le prix Nobel », a commenté Ernauxová sur la décision de l’académie à la télévision suédoise SVT. « Cela signifie témoigner (…) d’une certaine forme de justice par rapport au monde », a-t-il ajouté, précisant qu’il continuerait à lutter contre les injustices faites aux femmes et aux opprimés. Par exemple, il a défendu le droit à l’avortement et les protestations actuelles en Iran.

Selon des universitaires, l’écrivain de 82 ans a reçu un prix pour sa minutie et son courage dans la recherche de la mémoire humaine dans ses textes littéraires. C’est un thème central de l’une de ses œuvres les plus connues, les mémoires Roky (2008), qui a également été publié en tchèque cette année par l’éditeur Host.

Dans un exposé des motifs, l’académie a déclaré qu’Ernaux avait remporté le prix « pour son courage et sa perspicacité clinique avec lesquels il a découvert les racines, l’aliénation et les limites collectives de la mémoire personnelle ». Selon lui, l’auteur « recherche de manière cohérente et sous divers angles de vie marqués par des inégalités liées au sexe, à la langue et à la classe ».

Les médias et critiques français ont beaucoup apprécié la capacité de l’auteur à relier ces thèmes « grands et nobles » à des problématiques quotidiennes qui reflètent la société contemporaine.

DERNIÈRES NOUVELLES:

2022 #Prix Nobel en littérature a été décerné à l’écrivaine française Annie Ernaux « pour le courage et le sens clinique avec lesquels elle a exposé les racines, l’aliénation et la retenue collective de la mémoire personnelle ». pic.twitter.com/D9yAvki1LL — Prix Nobel (@Prix Nobel) 6 octobre 2022

L’écriture comme acte politique

« Il s’intéressait aux grands enjeux sociaux – différences de classe, différences socio-culturelles, revendications des femmes, etc. – et aux catégories soulevées récemment par l’art et la pensée – les questions de mémoire et de vie quotidienne, d’héritage et de parenté », a expliqué le critique de littérature par Dominique Viart, selon lequel Ernaux a su identifier les problèmes qui ont animé la société ces dernières décennies.

Le travail du lauréat du prix Nobel est également décrit dans le journal Le Monde, qui prétend qu’Ernaux a apporté une contribution significative à la transformation de la littérature française. « Par la même occasion, il écrivait sur des sujets ‘littéraires indignes’ comme l’avortement, le RER (trains de banlieue à Paris, note éd.), supermarchés et autres, considérés comme plus « nobles » – du temps, de la mémoire, de l’oubli », écrit Le Monde.

Ernaux lui-même a précédemment déclaré qu’il considérait l’écriture comme un acte politique pour ouvrir les yeux des gens sur la question des inégalités sociales. Selon lui, il utilisait un langage « en forme de couteau » avec lequel il déchirait le voile de l’imagination.

Selon les médias français, Ernaux a développé une sensibilité aux problèmes sociaux et une forte pensée de gauche dès l’enfance. En 1940, il est né dans la ville normande de Lillebonne dans des circonstances relativement modestes. Ses deux parents ont d’abord travaillé comme ouvriers. Après quelques années, ils ouvrent l’épicerie et le café du village où Ernaux passe la majeure partie de son enfance.

Selon le journal Le Monde, l’environnement du café, lieu de rencontre de différentes personnes, a permis à la femme de lettres de rencontrer « toutes sortes de conversations et de langages » dès son plus jeune âge et lui a appris à comprendre jusqu’aux manifestations les plus subtiles des hiérarchies sociales et les plus formes cachées de domination.

« Icône du féminisme »

Outre les différences sociales, l’inégalité entre les sexes se reflète également dans l’œuvre de l’auteur français. Médias français, menés par la station BFM TV, ils ont appelé Ernaux une figure de proue du féminisme français et « une icône du féminisme pour une nouvelle génération d’artistes et d’intellectuels ». Ernaux ne se décrit que comme une femme. « Une femme qui écrit, c’est tout », conclut-il.

L’écrivain, connu principalement pour ses livres autobiographiques, reflète ses propres expériences et généralement féminines dans son travail. « Depuis les années 1970, elle décrit le monde qui l’entoure à travers ses propres expériences comme une ‘fille confrontée au ridicule social et à la domination masculine' », explique le journal. Libération quels sont les aspects féministes du travail de l’auteur.

Cette année #Prix Nobel La lauréate en littérature Annie Ernaux a déclaré qu’écrire est un acte politique, ouvrant les yeux sur les inégalités sociales. À cette fin, il utilise le langage comme un « couteau », comme il l’appelle, pour déchirer les voiles de l’imagination. pic.twitter.com/TQm6rxjvMp — Prix Nobel (@Prix Nobel) 6 octobre 2022

Ernaux chronique également l’histoire du féminisme français en tant que professeur de littérature à l’université de Cergy Pontoise. Son travail est aussi le point de départ de nombreux travaux scientifiques.

« C’est une écrivaine qui aborde son travail principalement par un prisme sociologique. Elle a une écriture très stricte et maîtrisée. On est dans une perspective féminine. C’est une écriture féministe, les femmes se reconnaissent en Annie Ernaux parce qu’elle leur parle de choses – des choses dont les hommes ne peuvent pas leur parler », a-t-il déclaré au journal. Le Figaro critique littéraire Dominiqua Barbéris, longtemps dévouée à l’œuvre d’Annie Ernaux.

Ernaux lui-même a affirmé que son travail franchissait la frontière entre « la littérature, la sociologie et l’histoire ». Lui-même aime comparer son style d’écriture à celui d’un ethnologue dont le métier est d’analyser la société et lui-même. Ils identifient le sociologue Pierre Bourdieu ou la philosophe Simone de Beauvoir comme sources d’inspiration.

Ernaux lui-même avec ses écrits a inspiré un grand nombre de représentants de la jeune génération d’écrivains français. Par exemple, l’écrivain Édouard Louis, qui a acquis une immense popularité auprès des lecteurs de sa France natale et de l’étranger.

« Annie Ernaux a écrit sur la classe ouvrière, j’ai écrit sur le sous-prolétariat. L’un continue ce que l’autre a commencé. Il a rendu d’autres histoires possibles, a ouvert des portes », a-t-il déclaré au journal canadien La Presse devant Louis.

Annie Ernaux a écrit, en 50 ans, le collectif le roman de la mémoire et intime de notre pays. Sa voix est celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle. Il rejoint le sacre le grand cercle de Nobel de notre littérature française. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 octobre 2022

« Voix de la liberté des femmes et des oubliés »

Récent lauréat du prix Nobel abandon hommage au président français Emmanuel Macron et au représentant de gauche Jean-Luc Mélenchon, qu’Ernaux a soutenu lors de la dernière élection présidentielle.

« Annie Ernaux écrit depuis cinquante ans des romans sur la mémoire collective et intime de notre pays. Sa voix est celle des libertés des femmes et des oubliés. Elle rejoint le grand cercle des lauréats du prix Nobel de littérature française », a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter.

« Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Nous pleurons de joie. La littérature francophone parle au monde dans un langage doux qui n’est pas le langage de l’argent », a écrit Mélanchon sur Twitter.

Dan Simons, fondateur de Seven Stories Press, qui publie les romans d’Ernaux aux États-Unis, a félicité l’académie suédoise pour son « choix audacieux ». Selon elle, le prix est décerné à une écrivaine qui « écrit sans vergogne sur sa vie sexuelle, les droits des femmes et sur ses expériences et ses sentiments en tant que femme ».

Parmi 119 lauréats du prix Nobel à ce jour, Ernaux n’est que la dix-septième femme et le premier écrivain français à recevoir le prix.

La dernière fois que le prix Nobel de littérature a été attribué à la France, c’était en 2014, lorsque l’écrivain Patrick Modiano l’a accepté. L’Académie suédoise a souvent été critiquée pour s’être trop concentrée sur la littérature européenne et nord-américaine lors de la sélection des lauréats. « Nous essayons d’élargir le concept de littérature, mais en fin de compte, c’est une question de qualité », déclare Olsson. L’année dernière, le prix a été remporté par l’écrivain tanzanien anglophone Abdulrazak Gurnah, et en 2016 par le parolier et musicien Bob Dylan.