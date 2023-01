L’homme se faisait passer pour un ministre français. Il a charmé des millions avec juste un masque en caoutchouc

La légende de l’homme qui, grâce à une fausse identité, a volé les riches depuis 2015, a commencé avec l’enlèvement de journalistes au Moyen-Orient. Le faux ministre et ses sous-fifres choisissent toujours un certain homme d’affaires et lui demandent s’il contribuera à la rançon des terroristes.

L’intéressé a d’abord été contacté par téléphone par quelqu’un de l’environnement ministériel, puis le chef de la diplomatie lui-même l’a appelé. Pour ajouter de la crédibilité, il s’est ensuite connecté avec ses victimes via des appels vidéo Skype.

L’homme riche appelé voyait toujours sur l’écran un homme assis à une table sur fond de drapeau français – évidemment dans le cabinet du ministre français. Il y a aussi un portrait de l’ancien président François Hollande accroché au mur. Cependant, il n’y a pas grand-chose d’autre à voir.

Pour que la personne à l’autre bout du « fil » ne détecte pas la tromperie dans le masque en caoutchouc, le faux politicien s’est assis aussi loin que possible de la caméra et la pièce a été délibérément assombrie. La connexion Internet était également intentionnellement très mauvaise et n’a pas duré très longtemps.

Comme la France n’a pas officiellement payé les ravisseurs pour libérer ses citoyens, l’imposteur a volontairement promis que personne ne serait jamais au courant du don. Il suffit de l’envoyer sur un compte bancaire à Hong Kong. L’homme a escroqué, par exemple, le magnat et imam suisse Karim Al Hussaini, également connu sous le nom d’Aga Khan IV. Il a perdu 18 millions d’euros (460 millions de couronnes). La propriétaire du domaine Château Margaux, Corinne Mentzelopoulos, a également été escroquée par un faux sauveur.

Assez comme ça Bbc a levé environ 80 millions d’euros (plus de deux milliards de couronnes), alors que la moitié de ce montant est censé provenir d’un homme d’affaires turc anonyme. Le ministre présumé a contacté certaines des victimes potentielles, mais beaucoup ont eu vent de la ruse et ont reculé à temps.

Le suspect est en prison depuis longtemps, mais l’arnaque continue

L’homme et ses collègues ont également mis en procès des gouvernements africains, des églises et des organisations caritatives. « Je me pose beaucoup de questions avec le recul. Mais il lui ressemblait ! Il m’a demandé de l’aide au service du pays ! Effrayant parce que si vous dites moins d’argent je serais peut-être d’accord », a déclaré Guy-Petrus Lignac, l’un des les hommes d’affaires qui ont failli se faire cambrioler.

« Tout dans cette histoire est extraordinaire. Ils ont pris la liberté d’usurper l’identité de l’actuel ministre français. Puis ils ont convoqué des PDG d’entreprises et des chefs de gouvernement du monde entier et ont exigé de grosses sommes d’argent. Des nerfs », a déclaré la véritable avocate de Le Drian Delphine Meillet.

L’escroquerie fait actuellement l’objet d’une enquête de la police française, qui, selon la BBC, soupçonne le fraudeur franco-israélien Gilbert Chikli. Il y a quatre ans, il avait été directeur exécutif de diverses sociétés françaises, dont il a ensuite retiré son argent. À son tour, il a négocié avec le gouvernement tunisien pour payer les hélicoptères, mais la Tunisie ne les a jamais commandés. Le gouvernement a rejeté le contrat à la dernière minute.

Chikli est en prison depuis 2017. À la demande de la France, il a ensuite été expulsé d’Ukraine. L’homme fait face à des accusations d’escroquerie organisée et d’usurpation d’identité. Et la police veut prouver la fraude au ministre.

Le fait est qu’au début de cette année, il y a eu une nouvelle tentative de simuler Le Drian, même si Chikli était déjà derrière les barreaux. Juste une photo du président dans un autre bureau. En février, trois Israéliens français ont été arrêtés à Tel-Aviv, en Israël, et les appels téléphoniques suspects ont pour l’instant cessé. Que ce soit pour le bien n’est pas clair. Personne ne sait combien de caoutchoucs Le Drians sont encore en activité dans le monde.

« Ils ont fait du très bon travail. Malheureusement, quelques personnes les ont croisés. Les acteurs ont très bien imité ma voix. Mais personne ne me ressemblait vraiment », a déclaré en souriant le vrai ministre des serveurs. France 24.

Les escrocs utilisant des masques en caoutchouc :