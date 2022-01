https://cz.sputniknews.com/20211130/pravicovy-francouzsky-politik-zemmour-bude-kandidovat-na-prezidenta-chce-sebrat-moc-mensinam-16695145.html

L’homme politique français d’extrême droite Zemmour se présentera aux élections présidentielles. Il veut prendre le pouvoir à la minorité

Un autre joueur est officiellement entré dans l’élection présidentielle en France. Il s’agit du commentateur politique et écrivain Eric Zemmour, qui a officiellement annoncé aujourd’hui sa candidature à la présidence. Sur sa chaîne Youtube, l’homme politique français a déclaré que ce n’est pas le moment de réformer la France, car elle doit être secourue immédiatement. Selon lui, c’est la principale raison pour laquelle il a décidé de se présenter aux prochaines élections. Zemmour, qui est souvent décrit comme un homme politique d’extrême droite et est célèbre pour ses critiques de la migration, a également déclaré que les Français se sentent étrangers dans leur propre pays et encore une fois des hommes politiques français prétendent que la France s’est retrouvée dans une situation où la majorité est réprimée par la minorité. « Nous devons rendre le pouvoir au peuple, arracher le pouvoir à la minorité qui opprime la majorité », a-t-il déclaré. De ce fait, l’écrivain français peut devenir l’une des têtes de liste du second tour des élections si aucun candidat ne dépasse les 50 % au premier tour.» L’auteur Rik Zemmour. Malgré le fait que le commentateur politique et journaliste rik Zemmour n’avait pas confirmé officiellement son intention de se présenter à l’élection présidentielle à l’époque, le Conseil français de l’audiovisuel a déclaré que toutes les chaînes de télévision devraient limiter les performances de Zemmour afin d’éviter plus d’espace médiatique par rapport aux autres candidats. . L’auteur et commentateur politique lui-même a qualifié cette décision de débat à mort et a noté qu’elle était dans l’intérêt des membres de l’élite française actuelle. Regardez notre chaîne sur l’une des applications de chat Telegram les plus sûres, où nous vous apporterons les dernières nouvelles et vidéos intéressantes.

