L’histoire de l’équipe nationale colombienne a visité le Venezuela lors du tour de qualification

Que la plupart des camanduleros plient les genoux et commencent à prier pour un miracle. ce mardi, Choix colombien il joue sa dernière -ou avant-dernière- balle pour continuer à rêver d’évasion vers Coupe du monde du Qatar, mais pour cela, il faut battre Venezuela et J’espère que le Pérou ne fera pas la même chose avec le Paraguay à Lima.

Peut voir: Pour que la séquence continue : le Venezuela perdra deux défenseurs face à la Colombie

Si les salaires sont comparés, nom par nom, ‘trois couleurs’ doivent correspondre à la logique et battre ‘vinotinto’, dernier du classement qualification amérique du sud et cela vient d’une défaite 3-0 contre l’Argentine à Bombonera. Mais lutter contre les « producteurs de café » est une autre histoire.

Le classique de la frontière, ou comme diraient les plus créatifs, le classique de l’arepa, est une confrontation qui ne se soucie ni du contexte ni de l’histoire. Quand tu as un jaune colombien devant, Le Venezuela a changé de jetons. Après avoir été Cendrillon des qualifications, continuez à jouer en mode « Brésil 70 ».

Pour cette raison, rien ne doit être pris pour acquis et encore moins dans le football. Les tendances actuelles suggèrent que la Colombie doit battre ses rivaux rappelant que, comme ce fut le cas contre la Bolivie, ils devaient sortir les dents serrées et ne rien épargner dans l’attaque pour que le cœur ne s’arrête pas de battre et resurgisse dans le route vers le Qatar, cela semble maintenant plus que jamais possible, même si cela nécessite toujours une coloration épique.

Même avec la victoire à Puerto Ordaz, ceux menés par Roue Reinaldo ils devraient se confier au plus haut Le Paraguay réalise l’exploit de prendre des points au Pérou à Limaquelque chose qui, selon les tendances historiques, semble assez difficile.

Voir également: Il est temps de payer ! La Colombie facture au Paraguay une dette qu’elle doit depuis 152 ans

Sur les sept duels des deux équipes sur le sol péruvien lors du tour de qualification, le « cheveu blanc » n’a jamais pu l’emporter et seuls deux résultats se sont soldés par un match nul, mais cela ne s’était pas produit depuis longtemps. la dernière fois en voyage en Afrique du Sud en 2010. Pas d’autre choix que de prier pour un miracle.

25 ans pour la Colombie sans victoire au Venezuela

Que d’un côté, et de l’autre, même avec toutes les différences dans l’histoire du football entre les deux élusLes statistiques de la visite de la Colombie au Venezuela ne sont pas du tout encourageantes en termes de qualificationEh bien, il n’avait remporté qu’un duel sur huit et cette victoire était il y a longtemps.

Cela fait 25 ans et quelques mois que les « trois couleurs » s’imposent dans le pays voisin à domicile. C’était le 15 décembre 1996, sur le score de 0-2 en route vers la Coupe du Monde en France 98. Jorge ‘Patrón’ Bermúdez et Iván René Valenciano étaient les auteurs des deux buts.

Informations complémentaires : Prier pour un miracle: l’histoire entre le Pérou et le Paraguay s’estompe sur la foi en Colombie

Le solde restant n’est pas non plus trop négatif pour la Colombie, parce qu’ils ont égalé cinq fois et perdu deux fois. Ce mardi, la mission est de gagner pour ne pas trop souffrir, mais un match nul, oui, un match nul, servira aussi à débattre des playoffs face à l’Australie.

Que se passe-t-il si la Colombie fait match nul avec le Venezuela ?

Cette formule sera encore plus magique, mais cela peut arriver. Grâce à une victoire 3-0 face à la Bolivie, l’équipe « café » a égalisé dans la surface de réparation à la différence de buts (0) face au Pérou (-5).

se lier à Puerto Ordaz, La seule chose qui a aidé la Colombie à Lima, c’est que le Paraguay a battu le Pérou, et si tel était le cas, le ‘tricolore’ et ‘inca’ seraient à égalité à la cinquième place du tableau avec 21 points, mais ils sont issus Roue Reinaldo ils resteront à la place du repêchage avec une meilleure différence de buts.

Historique de la confrontation Venezuela vs Colombie pour élimination

Continuer à lire: Applaudissements et câlins avec Messi et Aimar : c’est ainsi que José Pékerman a été reçu à la Bombonera