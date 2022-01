L’héritier de Picasso construit le musée de son père à Paris | Culture et divertissement

Huit des œuvres de Pablo Picasso appartenant à sa fille Maya ont gonflé lundi les fonds du Musée des artistes de Malaga à Paris, car les paiements d’impôts sur les dons à l’État français, ainsi que des sculptures marines de sa collection privée, iront à d’autres musées français. Capitale.

C’est la troisième fois que le Musée Picasso accepte une contribution familiale avec la formule de paiement des droits d’art, créée en 1968 par le ministre de la Culture André Malraux, presque adaptée à la langue espagnole installée dans son pays depuis le début de ce siècle.

Conscient que la France n’avait quasiment pas d’œuvres de Malaga – trois juste avant la Seconde Guerre mondiale -, l’auteur a également promu cette loi qui a permis en 1973, au moment de la mort de Picasso, d’obtenir d’importants bouquets de son œuvre, qui est l’ancêtre du Musée actuel. .

La lutte fraternelle entre leurs descendants a fourni la recette qui a permis aux Français d’obtenir 228 peintures, 158 sculptures, 1 495 dessins, 33 cahiers, 1 704 estampes, 85 céramiques et 77 œuvres d’autres auteurs espagnols provenant de collections privées.

En 1990, c’est sa fille Jacqueline qui paie les droits de succession avec 49 peintures, deux sculptures, 38 dessins, 24 cahiers, 247 estampes, 19 céramiques, et un « collage ».

En 1998, Dora Maar, l’amante de Picasso, accepte ce chiffre fiscal et marque de son empreinte le Musée qui a ouvert ses portes en 1985 et a également effectué des achats et reçu d’autres types de dons.

Désormais, Maya Ruiz Picasso paie la taxe de donation avec les six tableaux, sculptures, carnets de croquis et figures de l’art polynésien que l’artiste possède dans son atelier à Paris.

C’est la contribution la plus simple de la famille, mais elle a une grande symbolique, car c’est la première depuis 31 ans et parce que la sélection a été faite par Maya elle-même, qui veut « donner une vision globale » de son travail. selon les mots de Diana Widmaier Picasso, fille du donateur.

« LE MUSÉE DE PAPA »

C’est lui et son frère Olivier qui ont assisté à la cérémonie de remise des œuvres, la santé de Maya, 86 ans, l’empêchant d’emménager dans le manoir qui abritait ce qu’elle a toujours appelé « le musée du père ». .

Avec eux, le gouvernement français a grillé toutes les viandes, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, recevant les matériaux, et le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, ayant approuvé les efforts fiscaux pour le rendre possible.

Un symbole important que Paris attache à cette nouvelle contribution au musée qui, selon Bachelot à EFE, est « l’une des œuvres de génie les plus extraordinaires que soit Picasso ».

« Nous avons pris des décisions politiques. Nous pouvons choisir l’argent, mais nous avons choisi l’art », a ajouté le ministre, dont les sept mois avant la présidentielle ont été pour l’instant marqués par des discours nationalistes et d’extrême droite, laissant entendre que Picasso démontrait la capacité française à accueillir les talents d’outre-mer.

TOUTES LES ÉTAPES

« Il y a des témoignages de toutes ses étapes, du portrait de Don José, le père de Pablo, en 1895, à l’une de ses dernières périodes, en 1971 », a déclaré à EFE Olivier, le petit-fils de l’artiste.

Elles recouvrent également ses diverses expressions artistiques : peinture, sculpture, dessin… autres exemples de son génie prolifique.

Diana, qui sera commissaire d’une exposition que le musée Picasso organisera à partir d’avril prochain sur la collection de sa mère, a assuré que lors de l’élection il semble y avoir une « connexion télépathique » entre sa mère et son grand-père.

L’échantillon sera un moment pour voir de nouvelles œuvres, car dans la soumission de don une seule a été exposée, « Le garçon à la sucette assis sur la chaise », de 1938, où il a peint lui-même Maya et qui représente les tensions politiques actuelles. , avec la guerre civile en Espagne et sur le point de déclencher la Seconde Guerre mondiale.

Le portrait de son père, de 1895, reflète sa première étape de réalisme, tandis que « Tête d’homme », de 1971, a été choisie pour représenter la couverture du catalogue de la dernière exposition consacrée à Picasso dans la vie.

Parmi celles-ci figurent les « Études pour le joueur de mandoline », de 1932; « Portrait d’Emilia Marguerite Walter (dite ‘Mémé’), la grand-mère de Maya, à partir de 1939 ; » Venus del gas », une statue de 1954 ; et « El fou », une reconstitution des nains de Velázquez qu’il admirait, à partir de 1959.

Un carnet de croquis, croquis de leur petit déjeuner sur l’herbe, de 1962, complète la donation illustrée.

A cela s’ajoute une sculpture anthropomorphe typique des îles Marquises au XIXe siècle, l’un des motifs votifs qu’il a commencé à collectionner à l’âge de 25 ans, après avoir peint « Les Demoiselles d’Avignon », et qu’il a conservé. au fil des années dans différents ateliers parisiens.

Cette œuvre sera conservée au Musée du quai Branly, qui abrite l’art extra-européen.

Par Luis Miguel Pascual