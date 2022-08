Lexique : Le juge est le maître. Slavia dans l’espoir d’une promotion, Slovácko peut ne pas

À l’exception de la Super Coupe, l’UEFA accueille trois compétitions masculines de base : la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence.

Les compétitions sont imbriquées de différentes manières, toute personne qui termine ici peut se déplacer là-bas. Ils diffèrent les uns des autres au niveau de l’évaluation financière, de la qualité de l’équipe, mais aussi du niveau des arbitres. Cependant, il est complètement diamétral en termes d’implication de la technologie dans la prise de décision. Et les ciseaux débloqueront encore plus.

Le meilleur arbitre néerlandais Danny Makkelie s’est tenu devant le moniteur mardi à Chisinau et, sur les conseils de l’arbitre vidéo, a vérifié la situation là-bas, après quoi il a correctement évalué l’intervention du gardien de but de Tiraspol comme une faute dans la surface de réparation et a ordonné un penalty coup de pied en faveur de Viktoria Plzeň.

Les 3e préliminaires de la Ligue des champions se jouent, VAR est là, dans les prochains préliminaires, bien sûr aussi dans le groupe et hors, bien sûr.

Et pas seulement ça ! L’UEFA a annoncé qu’en compétition pour la Super Coupe et plus tard dans le groupe de la Ligue des champions, elle utilisera les innovations révolutionnaires que la FIFA a promises pour la Coupe du monde au Qatar. L’intelligence artificielle décidera conjointement du hors-jeu, le système de caméra déterminera avec précision par machine si le joueur est hors-jeu. Et ces juges prendront ensuite la décision finale.

Nous avons parlé des nouvelles techniques plus en détail sur le podcast Water Bearers ici.

Nous n’avons pas vu VAR dans les éliminatoires de la Ligue Europa ou de la Ligue de conférence. Je ne veux pas être confus, mais surtout dans la Conference League, il se présentera probablement quelque part dans la phase d’élimination avancée en premier.

Au moins maintenant et ici est assez vieux, de l’œil. Le quatrième assistant ou arbitre peut et doit aider.

Pourquoi Slovácko est-il passé à dix ? Bon sang

Je ne sais pas qui a suggéré à Joao Pedro Pinheiro d’envoyer le pauvre Stanislav Hofmann au stade Fenerbahce d’Istanbul. Pourquoi l’a-t-il exclu, pas du tout.

Le défenseur slovácko, accablé par un carton jaune du match précédent, a touché le ballon de la main quelque part au milieu du terrain, dans une situation qui n’a rien fait, probablement par incompétence ou malchance. Et l’arbitre a délivré un deuxième carton jaune, suivi d’un carton rouge. L’indicateur a clignoté à la 48e minute, le score actuel est de 2:0 et Slovácko pourrait commencer à glisser.

Je ne trouve aucune intention dans les actions de Hofmann de créer un avantage de jeu en jouant sa main. À mon avis, l’arbitre portugais a coupé Slovácko à Istanbul comme un cobaye pour garder l’équipe locale au frais.

Je sais que VAR n’apprécie pas un carton jaune, mais peut-être que cela aidera l’arbitre français Ruddy Buquet, qui, surtout dans la situation après 50 minutes, avait l’air confus comme une abeille à Eden, semblant ne pas savoir qui frappait. Heureusement, même sans VAR, quelqu’un d’autre, peut-être le quatrième arbitre, lui a conseillé d’expulser la star locale Santos.

Et à juste titre, puisqu’il attirait le pénétrant Panathinaikos dans une situation où il était, pour ainsi dire, le dernier joueur à franchir la « voie de circulation » en route vers le but d’Aleš Mandous. Que Santos n’avait pas à le briser, mais aurait pu essayer de l’assommer, c’est une autre affaire.

Simulation? Derrière le deuxième jaune ?

Mais le carton jaune qui est apparu entre les mains de Buquet à la 40e minute a fait le plus de débat. Il l’a montré à Sebastián Palacios pour simuler, et comme c’était déjà son deuxième match, Buquet a envoyé le Panathinaikos dixième à Eden. Ce qui s’est avéré être un moment clé, car Slavis a immédiatement ouvert la défense de l’adversaire et marqué un but.

L’équipe du Panathinaikos a semblé très surprise par l’exception, l’un des entraîneurs adjoints visiteurs a également reçu un carton rouge pour avoir protesté.

Qu’est-il arrivé? Palacios a dirigé dans la surface de réparation de Slavonic, Ousou de l’équipe locale l’a dépassé et a poussé le ballon proprement. Palacios est tombé au sol et Buquet lui a donné un carton jaune sans hésiter pour avoir simulé.

« Il n’a pas du tout imité, il a juste dépassé Ousou », a déclaré l’ancien joueur de championnat Petr Nerad sur les réseaux sociaux.

Jiří Moláček, ancien arbitre assistant international, a vu le contraire en écrivant sur Twitter : « Le fameux carton jaune pour moi. Je dirais complet. »

J’ai discuté de la situation au téléphone avec deux autres anciens arbitres qui n’ont pas souhaité être nommés. Ils ont convenu qu’à ce stade du terrain, ils auraient probablement conclu qu’Ousou avait frappé le ballon proprement et laissé la situation se dérouler, car ils estimaient que la fausseté de Palacios n’était pas une preuve suffisante pour lui donner un carton jaune, sans parler d’un deuxième carton jaune. . du jeu.

Ils ajoutent que pour distribuer une carte, il faut être absolument sûr que le joueur veut simuler. Les images télévisées ont prouvé que Buquet avait fondamentalement raison, alors que Palacios s’est poussé du sol quelques instants avant une collision potentielle avec Ousou. Mais certains des autres attributs d’une «simulation laïque», tels que des remplacements théâtraux dans les airs ou protester et exiger un penalty, n’étaient pas remplis.

« Les pénalités ou l’expulsion doivent être à 100% pour moi et ce n’est pas le cas ici », a expliqué l’entraîneur Verner Lička au studio iSport.

À mon avis, 9 arbitres sur 10 n’auraient pas donné un deuxième carton jaune à Palacios dans le match pour cette situation. Je considère le verdict de Buquet comme très audacieux. Et fondamentalement vrai, car l’émission télévisée, que Buquet n’avait pas, a montré que Palacios était un faux total. Mais en même temps, je comprends parfaitement le parcours du Panathinaikos, que tout tourne autour des pilules.

Mardi et mercredi oui, jeudi non. C’est la confusion

Le juge d’Eden a donné, le juge d’Istanbul a pris. Le pouvoir des arbitres sur le football est très important. Dans la compétition de ligue à long terme, de nombreuses situations sont considérées comme ayant un équilibre différent de temps en temps, dans le rythme d’élimination des matchs de coupe à double en-tête n’est généralement pas, ici a tendance à être mortel. C’est là que le juge joue un rôle très important.

Certes, VAR, ou toute autre technologie, ne détermine pas tout. Mais en principe, je pense qu’il est juste de l’utiliser autant que possible pour éviter les erreurs évidentes. Ceux qui se battent le plus intensément contre le VAR semblent paradoxalement les plus coriaces même en ces temps où le VAR est absent, les téléspectateurs voient des erreurs évidentes et personne ne peut aider les arbitres sur le terrain. Comme nous nous en souvenons, par exemple, du jeu de printemps Feyenoord-Slavic.

En particulier, le VAR n’a aucune incidence sur le carton jaune, donc toutes les situations douteuses de jeudi ne sont pas une illustration appropriée à cet égard. Ni la main d’Hofmann ni la chute de Palacios ne seront résolues par le VAR. Et d’ailleurs, il n’était pas absent au stade jeudi.

Cependant, cela m’ennuie généralement que ce ne soit pas seulement le spectateur qui doive constamment se réorienter. Les mardis et mercredis, VAR est disponible en Ligue des champions et en barrages, alors que le jeudi, il n’est pas disponible dans les autres compétitions. Et le week-end dans les matchs de championnat dans de nombreux pays, oui encore.

Je comprends que c’est une question d’économie, avoir du VAR lentement dans chaque stade de coupe en Europe n’est certainement pas possible. Mais ce serait bien si ça bougeait vite. Même le VAR est loin de tout résoudre, mais on se sent mieux quand cette possibilité est présente.

Et maintenant, rapidement et brièvement, les matchs individuels.

C’est déjà proche !

Sheriff Tiraspol – Viktoria Plzeň 1:2, tour préliminaire de la Ligue des champions. Tant qu’ils avaient la force, les visiteurs moldaves semblaient très expérimentés, grandement aidés par le fait que le penalty accordé après avoir encaissé les a rapidement remis dans le match. Le match ne s’est pas bien passé pour le gardien local Abalor, qui s’est rendu coupable d’un penalty et avec son erreur a permis à Pilsen de marquer également son deuxième.

Cependant, en matière de football, les joueurs de Tiraspol ont beaucoup à offrir et ne peuvent être sous-estimés avant le match revanche. C’est important pour Plzeň la quantité d’énergie qu’il a mise dans le week-end contre Pardubice, cette fois on peut probablement s’attendre à plus de rotation dans l’alignement. Le temps chaud et les déplacements consomment beaucoup d’énergie, et les roues avant ont maintenant des priorités claires.

La possibilité d’une promotion via Tiraspol verra Plzeň se battre avec le vainqueur du duel de double Karabach-Ferencváros (aller 1:1). Le fameux jackpot en or de la Ligue des champions semblait à portée de main, mais Viktoria ne pouvait pas se laisser emporter et devait quand même jouer son football. Il est peut-être sur la défensive, mais il est efficace.

Si les choses ne fonctionnent pas avec eriff, Plzeň se battra pour la Ligue Europa contre CZ Belgrade – Pjunik Yerevan (5:0), qui a été éliminé de la paire.

Essayer dur, mais un peu naïf dans la défense

Fenerbahce–Slovácko 3:0, tour préliminaire de la Ligue Europa. C’était un football amical et attrayant joué des deux côtés, où la superbe technique de frappe du Brésilien Lincoln, auteur d’une passe à deux buts et d’un but, a été jouée dans les cartes de l’équipe locale, ainsi que la décision décrite ci-dessus à l’exception de Hofmann. Et enfin, une certaine naïveté de la part des hôtes lors de la défense dans des zones clés proches de la surface de réparation. Ici, les joueurs de Fenerbahçe ont trop d’espace.

Avec tout le respect que je vous dois, cela ressemble à une élimination de Slovácko et à un combat pour la Conference League avec une meilleure paire que AIK Stockholm – kendija Tetovo (1:1).

Si par hasard un miracle se produit et que la Slovaquie atteint d’une manière ou d’une autre le dernier tour de qualification de la Ligue Europa via Fenerbahce, elle y concourra pour le groupe avec Austria Vienne.

Ils le pressent au bon moment

Slavia – Panathinaikos 2: 0, tour préliminaire de la Ligue de conférence. La célèbre marque grecque de football est de retour en coupe d’Europe après plusieurs années de déclin en club.

Cependant, au printemps, les performances du Panathinaikos ont commencé à s’améliorer de manière significative. Et les Slaves ont obtenu beaucoup de respect de la part des Grecs avant le programme double.

C’est aussi pourquoi il a fait preuve d’un peu de magie et de séquence quand, par exemple, il a retiré Ivan Schranz de la liste pour ces préliminaires. Et il l’a ajouté à la place à la dernière minute. Même des jeux comme celui-ci tombent dans des batailles de coupe.

Sur le terrain, le Panathinaikos a d’abord affiché une défense bien organisée. Seule l’exception de Palacios l’a sorti du concept. À ce moment-là, le Slavia a mis la pression sur les joueurs de l’équipe grecque suspendus et a finalement marqué après un court avantage numérique avant la mi-temps.

L’exception de Santos n’excite pas le Panathinaikos comparativement. Le Slavia a complètement dominé le match, Usor par exemple a très bien fait, Oscar et les autres ont montré leur classe. Le Slavia s’est bien comporté dans cette prestation, c’est dommage qu’ils n’aient pas rajouté de but, ils auraient pu se calmer avant la revanche dans l’ambiance endiablée du stade d’Athènes.