L’ex cancelliere Schröder, polemica per il nuovo incarico in Gazprom: « Così danneggia la Germania »

Gerhard Schröder, 77 ans, ex cancelliere tedesco (1998-2005), allarga ancora il suo abbraccio con Mosca, ottenendo un nuovo incarico da lobbista nel settore del gas russo. Entrer à parte del Consiglio di sorveglianza del colosso Gazprom. Lo rende noto la stessa azienda: la sua nomina sarà sottoposta all’Assemblea degli azionisti prevista per il 30 giugno a San Pietroburgo. L’ex leader socialdemocratico prend le poste de Timur Kulibayev, genero dell’ex presidente kazako Nursultan Nazarbayev, estromesso in seguito ai disordini di gennaio. E’ l’unico candidato straniero nella lista dei nuovi membri. La notizia arriva nel pieno degli sforzi diplomatiquei che la Germania sta compiendo per convaincre Putin ad una mediazione sull’Ucraina, e non manca di creare nuovi imbarazzi nel suo partito, l’Spd. Proprio a pochi giorni da un incontro del leader tedesco Scholz con il presidente russo.

I legami di Schröder con Mosca sono antichi, amico personale di Putin ed già a capo del consiglio di sorveglianza della compagnia energya russa Rosneft (dal 2017, rieletto a giugno 2021 con un compenso at 600 mila euro), oltre che presidente del Comitato Azionisti at Nord Stream AG et PDG de Gasdotto Nord Stream 2. Presto alllargherà la sua influenza anche a Gazprom. E espandendo la sua rete russa, l’ex cancelliere torna ad alimentare le polemiche. Negli scorsi giorni, non si era lasciato scapare l’opportunità di criticare le richieste dell’Ucraina di consegne di armi per difendersi dalle minacce del Cremlino. e Aveva anche incolpato la Nato per il dispiegamento di truppe russe al confine ucraino, creando aspre reazioni ed evidenziando la spaccatura interna tra i socialdemocratici di Scholz, tra coloro che sono timidi nel reagire di nell governmento, sono favorevoli all’uso delle sanzioni. Una levata di scudi arrive anche dai conservatori della Csu, già alleati di Merkel quando la cancelliera mandava avanti il ​​​​progetto del gasdotto Nord Stream 2 e oggi all’opposizione: «Schröder non solo danneggia il suo partito. Danneggia la Germania e la politica tedesca nel suo insieme», a dichiarato l’ex premier bavarois Edmund Stoiber.