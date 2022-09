L’Europe sera détruite par la chaleur ! Même 47°C sont en danger, préviennent les météorologues français

Une vague de chaleur a balayé l’Europe. Des avertissements de temps extrêmement chaud sont déjà en vigueur en France et en Allemagne, où, selon les météorologues, les températures devraient monter jusqu’à 40 °C. La Grande-Bretagne a été frappée par la chaleur, et des ministres y ont même tenu des réunions d’urgence à cause de cela.

La température atteint 40 degrés et est très sèche. Ces jours-ci, l’Europe fait face à une vague de chaleur, que beaucoup d’entre nous n’ont jamais connue sur le vieux continent. Le Royaume-Uni connaît actuellement son premier épisode de climat tropical. Lundi à Londres, le mercure sur le thermomètre a largement dépassé la barre des 30 degrés. Alors que le gouvernement britannique discute de l’opportunité de déclarer un état d’urgence au quatrième degré, les gens essaient de rendre les journées tropicales plus agréables dans le parc.

« C’est incroyable. Nous n’y sommes pas du tout habitués ici, donc j’aime vraiment ça. Je porte de la crème solaire tout le temps. C’est génial », a déclaré Erin Kilford, étudiante à Newcastle.

Cependant, le zoo de Chester a introduit une précaution juste pour être sûr. Une sécheresse extrême a également frappé certaines parties de l’Italie. Les rivières s’assèchent et les agriculteurs prévoient qu’ils perdront jusqu’à 40 % de la récolte de cette année. Dans le nord du pays, il est interdit de laver les voitures et d’arroser les jardins.

Les météorologues français ont mis en garde contre un enfer tout préparé, qui, selon eux, mesurera environ 47 ° C à certains endroits cette semaine. C’est aussi pourquoi les autorités françaises mettent tout en œuvre pour éviter que ne se reproduise le drame d’août 2003, où 15 000 personnes, pour la plupart âgées, sont décédées en lien avec la canicule.

A Paris, les habitants de la métropole tentent de se rafraîchir sur la Seine. Cependant, la baignade y est interdite, alors les membres de la brigade spéciale de la rivière surveillent les pécheurs. « Les gens comprennent notre prévention, ils comprennent que ça peut être dangereux, surtout quand la consommation d’alcool est en cause », a déclaré Sophie Malherbe, commandante de la brigade fluviale.

La chaleur estivale a également paralysé d’autres pays européens. Par exemple, en Espagne, le thermomètre affiche près de 40 °C. Le problème des années 40 tropicales affecte déjà le Portugal, où des incendies de forêt se produisent en raison de la sécheresse et de la chaleur. Au moins 30 personnes ont été blessées, dont des pompiers et des civils.

TN.cz