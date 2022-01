Leticia Bufoni effectue une tournée radicale du siège social britannique de McLaren | Entraînement

Bufoni ne fait que contourner le QG McLaren de la seule façon qu’il peut : sur son skateboard. Découvrez les tramways de la marque, les chaînes de montage, à travers les grandes allées des trophées, ainsi que les voitures historiques de F1 – dont l’Ayrton Senna -, et même une McLaren pleine grandeur entièrement faite de Lego, comme les six fois X-Games champion manœuvre dans le couloir (le fameux flip), saute l’échelle géante et finit, bien sûr, au sommet de la McLaren GT, la voiture de sport « incontournable » de la marque.

Avant de monter dans la voiture de sport, Bufoni a mis sa planche à roulettes dans le coffre de 570 litres et a allumé le moteur V8 biturbo de 4,0 litres de 620 ch et 64,2 kgfm de couple qui complète le modèle. Selon l’entreprise, l’accélération 0 à 100 km/h parcouru en 3,2 secondes et 0 à 200 km/h en 9 secondes. Ce modèle atteint jusqu’à 326 km/h.

Sur les réseaux sociaux la patineuse a posté son saut Audi r8 Araignée avec des planches à roulettes, En volant et même l’expérience siège unique en autriche, merci à vos sponsors. En ce moment, il ne voulait pas le cacher Range Rover Sport. Le SUV a été marqué dans le message de l’athlète sur les réseaux sociaux. En plus d’être sur l’asphalte, Bufoni aime aussi conduire des bateaux et des deux roues avec sa Harley-Davidson.