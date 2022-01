« L’État le plus important du Mexique »: Samuel García s’exprime après l’accord entre la France et la NL

Samuel García souligne les réalisations réalisées à Nuevo León en termes d’économie (Photo : Facebook/Samuel García)

Gouverneur de l’état de Nuevo Leon, Samuel García Sepulveda, a annoncé qu’il venait de recevoir Jean-Yves Le Drian, ministre relations extérieures de la France; Jean-Pierre Asvazadourian, ambassadeur de France, et Gillaume Pierre, consul général du pays. La visite des diplomates s’inscrivait dans le cadre de l’inauguration Consulat de France à Monterrey, c’est après que les pays européens ont passé plus de 10 ans sans ouvrir de consulats dans le monde.

nouveau lion et France Ils célèbrent les accords de coopération dans trois domaines principaux : l’éducation, la culture et l’économie, un domaine dans lequel García se vante du rôle exceptionnel des États frontaliers en termes de création d’emplois, de salaires et d’investissements étrangers. De cette manière, il est établi que Enseignement de la langue française, formation en alternance et développement ultérieur de l’Université de Technologie bilingue franco-mexicaine de Nuevo León.

À ce sujet, le Gouverneur a écrit le message suivant via son compte Twitter officiel : « Nous nous positionnons comme un pays international avec des portes ouvertes pour les autres pays, puisque nous avons signé l’accord. Accord de collaboration sur l’éducation et la culture entre la France et le Nuevo León« .

Le gouverneur de Nuevo León a rencontré plusieurs diplomates français pour célébrer l’accord de coopération éducative et culturelle (Photo : Twitter/ @Ascazadourian)

Samuel García a réitéré sa gratitude aux pays européens pour avoir choisi un pays frontalier pour ouvrir un consulat général après 19 ans et a souligné que l’accord montre que «Nuevo Leon est l’état le plus important du Mexique« . Il a également souligné qu’avec des actions telles que la signature de l’accord, des travaux sont en cours pour renforcer les liens politiques, commerciaux et culturels avec la France.

« Assurez-vous pour Nuevo Nuevo León que la coopération et la collaboration avec d’autres pays sont une priorité, c’est pourquoi vous serez toujours les bienvenus. C’est votre maison! » a écrit le président sur les réseaux sociaux en guise de bienvenue.

Pour cette partie, Jean-Pierre Asvazadourian a souligné que le ministre français des Affaires étrangères et García Sepúlveda ont félicité les relations entre la France et le Nuevo León, une entité dans laquelle la présence économique des pays européens s’est accrue, et a souligné que l’accord s’articule autour de l’approfondissement de l’enseignement de la langue française et de la coopération éducative et culturelle entre les deux pays.

Sur le front économique, Samuel García a déclaré qu’ils travailleraient également pour renforcer les problèmes économiques et a annoncé qu’en janvier 2022 Installation d’une entreprise française qui générera environ 1 230 emplois et le ministre français des Affaires étrangères a expliqué que 35 entreprises françaises sont présentes à Nuevo León qui génèrent 20 000 emplois.

Samuel García souligne que le Nuevo León est l’État le plus important du Mexique en raison de l’accord qu’il a conclu avec le corps diplomatique français (Photo : Twitter/ @Aszvazadourian)

Il convient de noter que récemment, le gouverneur de Nuevo León a insisté pour en faire un État Amérique latine Silicon Valley. Par le biais de son compte Twitter, le président a déclaré que ce qui précède sera réalisé grâce au budget 2022, qui comprend un montant important à cet effet.

Il convient de noter que la Silicon Valley est une zone de San Francisco, en Californie, qui abrite plusieurs sociétés d’innovation et de développement technologique. Pomme, Facebook vous Google dont les plus importants. En outre, l’ancien sénateur Movimiento Ciudadano (MC) a fait valoir que certaines entreprises situées en Californie migre vers Austin, Texas, une ville située à seulement trois heures de votre entité.

« Nuevo León, j’ai longtemps écouté les plaintes selon lesquelles nous devrions devenir la Silicon Valley mexicaine. Aujourd’hui, je vous dis que nous allons y arriver. Dans ce budget 2022 vient un élément important pour que Nuevo León devienne centre région, pour que Nuevo León devienne la Silicon Valley d’Amérique latine, qui, soit dit en passant, les entreprises californiennes migrent maintenant vers Autin, au Texas, ici, à trois heures de Nuevo León », a-t-il déclaré.

