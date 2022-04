L’Espagne et l’Allemagne s’affronteront par groupes aux Championnats du monde au Qatar. Les États-Unis combattront l’Iran

La Coupe du monde du Qatar donnera le coup d’envoi de l’affrontement entre l’équipe locale et l’Équateur le 21 novembre. Le groupe A comprend également les champions d’Afrique en titre, le Sénégal et les Pays-Bas. Beaucoup aujourd’hui dans la métropole qatarie de Doha l’ont décidé.

Pour la première fois en près d’un siècle d’histoire des Championnats du monde, beaucoup impliquent plus d’équipes qu’il n’y en aura dans le tournoi final. En raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et de la pandémie de coronavirus, seuls 29 des 32 participants sont connus à ce jour. Huit équipes joueront pour les trois places restantes en juin.

Le Pays de Galles affrontera les vainqueurs de la demi-finale reportée entre l’Écosse et l’Ukraine en finale du tirage au sort européen. Deux matchs éliminatoires intercontinentaux auront lieu au Qatar. Le Pérou fera face à un meilleur duel aux Émirats arabes unis – l’Australie et le Costa Rica affronteront la Nouvelle-Zélande.

Défenseurs de l’or Dans le groupe D, la France affrontera le Danemark, la Tunisie et l’un des trois Émirats arabes unis, l’Australie et le Pérou.

« Ce n’est pas une victoire. Nous préférons éviter la France car c’est l’une des meilleures équipes du monde et ils ont de grands joueurs », a déclaré l’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand. Sa charge lors du dernier championnat de Russie dans le groupe était un match nul avec « Les Bleus » 0: 0.

Le Brésil dans le groupe G affrontera la Serbie, la Suisse et le Cameroun, les trois premières équipes se rencontrant également au début de la Coupe du monde 2018. Un autre géant sud-américain, l’Argentine, affrontera l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne.

Le plus gros coup dur de la phase de base du tournoi du Qatar est peut-être le duel de l’Espagne avec l’Allemagne dans le groupe E le 27 novembre, qui sera complété par le Japon et les vainqueurs du deuxième match intercontinental Costa Rica – Nouvelle-Zélande.

« C’est un groupe attrayant et intéressant. Ce ne sera pas facile, mais nous avons de grands projets. Vous ne pouvez pas obtenir de groupes légers ici, tous les participants sont bons. Nous voulons aller le plus loin possible, de préférence jusqu’en finale », a déclaré le sélectionneur allemand Hansi Flick.

Dans le groupe F, les vice-champions croates sortants Croatie, Belgique, qui ont remporté la médaille de bronze il y a quatre ans, seront en compétition. Les autres équipes « efka » sont le Canada et le Maroc. Dans le groupe B, il pourrait y avoir un duel acharné entre l’Angleterre et le Pays de Galles ou l’Ecosse. Les tensions entre les États-Unis et l’Iran sont tendues.

Le tournoi final aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Le groupe durera 12 jours, quatre matchs auront lieu chaque jour.

Les Tchèques rateront le quatrième championnat consécutif. Dans l’histoire séparée, il n’a atteint que la Coupe du monde 2006 en Allemagne. Étonnamment, l’Italie ne s’est pas non plus qualifiée pour les éliminatoires, ce qui aurait manqué une deuxième Coupe du monde consécutive.

Les anciens joueurs de Cafu Jay-Jay Okocha, Lothar Matthäus, Ali Daeí, Tim Cahill, Bora Milutinovič, Rabah Majer et l’ancien footballeur qatari Ahmad Malalláh ont décidé de la division du groupe lors de la soirée de gala.

Composition du groupe de base de la Coupe du monde au Qatar :

Groupe A : Qatar, Equateur, Sénégal, Pays-Bas.

Groupe B : Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles/Écosse/Ukraine.

Groupe C : Argentine, Arabie Saoudite, Mexique, Pologne.

Groupe D : France, EAU/Australie/Pérou, Danemark, Tunisie.

Groupe E : Espagne, Costa Rica/Nouvelle-Zélande, Allemagne, Japon.

Groupe F : Belgique, Canada, Maroc, Croatie.

Groupe G : Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun.

Groupe H : Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud.