Les voleurs de voitures en Pologne attaquent avec une nouvelle méthode. Des voitures disparues en France

voleur de voitures ils ne dorment pas. Ils ont même développé une nouvelle méthode pour voler les modèles les plus désirables. Tout se fait avec des gants blancs. La voiture part de Pologne légalement, et le propriétaire ne soupçonne même pas le crime et les problèmes financiers imminents. C’est quoi le mécanisme ?

Il s’avère en Pologne il y a des intermédiaires à la poursuite des clients des sociétés de crédit-bail. Les criminels visent précisément. – Ils deviennent souvent médecins, informaticiens ou un autre professionnel hautement rémunéré avec un historique de crédit positif. L’intermédiaire leur propose d’entrer dans une entreprise rentable – Mariusz Bartuzi, expert de l’Association polonaise de crédit-bail pour lutter contre la fraude et AML (procédures anti-blanchiment d’argent), a déclaré. – D’énormes profits sont promis à de tels investissements, annoncés comme revenu passif. Souvent, cependant, les clients de la société de leasing ne sont pas conscients des risques qu’elle représente et ne peuvent pas contrôler ce qu’il advient de leurs véhicules. Il ne sait pas où il est ni qui l’a utilisé – il a souligné.

La nouvelle méthode des voleurs, le leasing automobile

L’objectif de la victime est de prendre auto la location et les louer à des intermédiaires à destination des marchés étrangers (principalement la France). Au début, l’entreprise a fonctionné sans heurts pendant quelques mois. Jusqu’au jour où la nouvelle a éclaté que la voiture de location avait été complètement détruite, par exemple lors d’une course automobile illégale, ou utilisée pour le trafic de drogue ou la fraude à l’assurance. Les règles de circulation et le droit pénal sont violés.

– criminel se concentrer sur les voitures de sport chères, le plus souvent des marques telles que : Audi, BMW, MercedesPorsche, Volkswagenqui sont ensuite transportés hors de Pologne et loués à des locations locales. Les voitures sont expédiées principalement en France, bien qu’elles puissent également aller dans d’autres pays, par exemple en Espagne ou aux Pays-Bas – a expliqué le représentant de ZPL.





Mercedes Classe G (photo d’illustration) / Police



Si kidnappé auto a été endommagé ou utilisé contrairement aux dispositions, alors la compagnie d’assurance refuse de verser une indemnité au titre de la CA. La voiture impliquée dans le crime est arrêtée par la police et peut être confisquée. Qu’est-ce que cela signifie pour quelqu’un qui a été victime des méthodes de ce criminel ?

– La conséquence de cette situation est la nécessité de payer toutes les obligations envers la société de leasing par le client qui décide de prêter la voiture à une autre entité sans le consentement préalable du loueur, ne respectant ainsi pas les autres termes du contrat de leasing Bartuzi a prévenu.

Des voitures volées en Pologne partent en France et en Afrique

Bien sûr, les personnes qui acceptent de louer une voiture puis de la louer obtiennent un très bon prix sur une telle location. Le problème a commencé après la libération des documents et des clés. Lorsque les voitures ont quitté la frontière polonaise, elles ont disparu. Par exemple?

La voiture de sport a été louée par un client, qui l’a rapidement remise louer en France. Au bout de deux mois, il s’est avéré que la voiture avait été amenée à Burkina Fasoet là ça casse. Le locataire doit supporter les frais considérables d’importation d’un tel véhicule d’Afrique.

Autre cas : un client a loué une voiture de sport qui a été retrouvée au bout de quelques mois incendié en France. La compagnie d’assurance a refusé de verser une indemnité.

A Marseille Début septembre 2021, la police a saisi huit voitures. Les voitures étaient utilisées par dealer de drogue basé sur un contrat manuscrit sur le bord du masque. Les voitures étaient immatriculées en Pologne, mais n’avaient pas d’assurance routière comme l’exige le code de la route et des assurances français. La police a confisqué huit véhicules, dont : Audi Q8puis ils sont mis aux enchères. Ces voitures sont irréversibles.





Mercedes détenue par la police de Wrocław / Police



Mercedes AMG, Audi RS, BMW M, louées et disparues de Pologne

Comment ne pas être victime d’un vol ? Quand être prudent ? Qu’est-ce qui doit éveiller la vigilance ?

Les experts ont été les premiers à suggérer une activité rentable liée à la location d’une voiture de location pour les marchés étrangers – les coûts de sous-location dépassent largement les versements de location. Il peut également être tentant de proposer des paiements de loyer pour une période plus longue, disons un an à l’avance.

Cela ne vaut pas non plus la peine de lécher une douzaine de milliers de zlotys de remplacement pour la remise obtenue lors de l’achat d’une voiture. – En pratique, les clients réguliers paieront cette remise, qui sera incluse dans les mensualités de location – démontré par les experts ZPL.

Le plus voulait les marques de voitures comprennent: Mercedes AMG, Audi de la famille RS ou BMW M. De plus, le courtier souhaite que la voiture soit configurée avec la version la plus riche de l’équipement. L’exigence devrait également servir d’avertissement.

Enfin, la vigilance doit être rehaussée par l’absence de polices d’assurances étendues avec risque de sous-location, course, etc. De plus, si le contrat donné par le courtier ne contient pas d’informations sur ce qu’il adviendra de la voiture ou qui l’utilisera. , alors pas la peine de risquer.