Les viticulteurs de la République tchèque ont remporté un record de 1 292 médailles lors de compétitions internationales l’année dernière

En 2022, les vignerons de la République tchèque ont remporté 1 292 médailles dans des concours internationaux étrangers, le plus grand nombre de l’histoire. Parmi eux figurent huit médailles de platine, 44 médailles d’or majeures, 501 médailles d’or, 562 médailles d’argent et 166 médailles de bronze. Les principales réalisations incluent 11 titres de champion, à savoir des récompenses pour des vins d’une qualité exceptionnelle qui n’ont pas encore trouvé de concurrent dans leur catégorie ou à travers les compétitions. Le penchant Vinařský, qui a soutenu financièrement la participation des vignerons au concours, a informé des résultats sommaires dans un communiqué de presse.

« Nos vignerons ont franchi pour la première fois en 2020 le seuil magique des mille médailles. L’année dernière, ils ont brillé encore plus dans le monde. Le niveau de notre vinification ne cesse de s’améliorer, il ne s’agit donc bien sûr pas d’un simple hasard, mais d’un l’évaluation objective de la qualité des vins moraves et tchèques s’élèvent et, espérons-le, de nouvelles normes également », a déclaré Jaroslav Machovec, directeur du Wine Fund.

Le titre de champion est certainement l’un des plus grands succès dans la compétition des vins. Le vin de la République tchèque a remporté le titre de vainqueur absolu du concours de l’année dernière dans trois concours, à savoir les Cool Climate Wine Awards en Pologne, le Chardonnay du Monde en France et le Terravino en Israël. Les Cool Climate Wine Awards sont le seul concours international en Pologne, le Chardonnay du Monde est un prestigieux concours mono-cépage dans sa France natale et Terravino est le plus grand concours de vins du Moyen-Orient. Deux titres de champion dans l’une ou l’autre catégorie ont été remportés par des vignerons de la République tchèque en Slovaquie Muvina Prešov et aux États-Unis lors de la Great American IWC.

Les vins moraves et tchèques ont remporté le plus de médailles à Vienne lors du concours AWC de Vienne, qui est le plus grand concours de vins au monde en termes de nombre de raisins évalués. Il a remporté 322 médailles. Ils ont également remporté le plus grand nombre de médailles d’or dans cette compétition, 72.

Dans la section principale du concours international des vins le plus prestigieux, le Concours Mondial de Bruxelles, dédié aux vins rouges et blancs, les vins blancs moraves ont reçu le plus de récompenses de toutes les régions viticoles du concours.

Les concours les plus prestigieux au monde se déroulent sous l’égide de l’OIV (Organisation Internationale du Vin et du Vin) ou sous la bannière de la VINOFED (Fédération Mondiale des Grands Concours Internationaux des Vins et Spiritueux). Les meilleurs dégustateurs mondiaux, des représentants de l’UIOE (Union Internationale des Oenologues) et d’autres experts importants et reconnus du domaine siègent au jury.