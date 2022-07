Les visiteurs de Bohême sous Kosíř peuvent voir la dernière peinture à l’huile de Mánes, qui a été reprise par l’impressionnisme | culturel | Nouvelles | Potins d’Olomouc

Après 140 ans, les visiteurs du château de l’echá pod Kosířem à Prostějovsk peuvent voir l’œuvre extraordinaire du peintre Josef Mánes, qui a souvent vécu et créé dans le château. Il s’agit du tableau Noyade, qui a été réalisé en 1867, mais qui a longtemps été caché. C’est aussi la dernière peinture à l’huile de Mánes. Le tableau sera au château tout au long de cette saison.

Avec une peinture à l’huile mesurant 26,3 sur 21,3 centimètres, à la fin de sa vie, Mánes était en avance sur son temps et avant même l’avènement de l’impressionnisme, il a su défier les styles dominants de l’époque. De plus, le tableau a été caché aux yeux des experts et du public pendant environ 140 ans.

L’impulsion pour la création de la peinture a été la commande d’un grand tableau, La fête de la sirène, qui, cependant, n’a jamais été créé en raison de la maladie de Mánes. Mánes a commencé à se préparer avec beaucoup de soin. Il lui a dit qu’il pouvait enfin peindre de du fond de son cœur, sans être lié par personne, rien ni rien. la création de la toile est décrite par son actuel propriétaire privé.

À l’époque de Mánes, la manière académique traditionnelle de peindre régnait. Ce n’est qu’après sa mort que les premières œuvres d’avant-garde, plus tard connues sous le nom d’impressionnisme, ont commencé à apparaître en France. « Malheureusement, Mánes est mort avant d’avoir pu développer cette manière complètement révolutionnaire de peindre. La noyade est la seule huile conservée de la dernière période de création de ce peintre de génie. » a expliqué le directeur de la Collection du XIXe siècle et de l’art classique moderne de la Galerie nationale de Prague dans un communiqué de presse Veronika Huliková.

Mánes a réalisé le tableau directement dans le château de l’echá pod Kosířem, où il se rendait souvent et devenait un ami de la famille noble de Silva Tarouc, propriétaire de ce manoir. Après la mort du peintre, la petite peinture à l’huile est restée entre les mains de Silva Taroucs, qui l’a ensuite offerte à son majordome en remerciement de ses services. Jan Prchalek.

En 1907, l’œuvre de Prchálek a été photographiée par un chercheur, historien et publiciste Émile Edgar, a écrit un article à ce sujet et a tenté de convaincre le ministère de la Culture et la Galerie nationale d’acheter le tableau. Cela a échoué et la pièce a été oubliée dans une collection privée. En 2004, le dernier descendant de Jan Prchálek décède et la toile tombe entre les mains de l’actuel propriétaire. Grâce à un article de 1907, il découvre qu’il s’agit bien d’un tableau de l’Homme qui se noie.

Des experts de la National Gallery ont examiné la peinture à l’huile en détail et les images radiographiques ont confirmé le manque de bravoure de Mánes. « Ils ne veulent pas y croire. Ils pensent que ce travail est parti pour toujours. » montre le propriétaire actuel du tableau.